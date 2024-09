Madagascar: Rio Tinto QMM - Première réunion du comité élargi de concertation des projets relatifs à la RSE

Rio Tinto QMM est parée pour la réalisation de ses activités de responsabilité sociétale d'entreprise. La compagnie minière a présenté les projets prioritaires auprès du Comité de concertation élargi sous la direction du ministre des Mines et des Ressources stratégiques.

Remarques et suggestions

Ayant également vu la présence d'autres départements ministériels comme celui de l'Environnement et du Développement durable et celui de la Pêche et de l'Économie bleue, ainsi que des représentants de la région Anosy, cette réunion a été précédée de plusieurs sessions d'information et ateliers de travail au niveau local, avec les membres des communautés hôtes, les leaders locaux et d'autres parties prenantes pour l'identification et la sélection des projets à prioriser. L'équipe du Département Community & Social Performance (CSP) de Rio Tinto QMM a présenté le programme sur la base à laquelle les participants à la rencontre ont apporté leurs remarques et leurs suggestions.

Avant sa mise en oeuvre, le programme RSE de Rio Tinto QMM sera validé en Conseil des ministres pour garantir la transparence et la bonne utilisation des fonds alloués. Ainsi, le gouvernement assurera le respect des engagements financiers de Rio Tinto QMM, tandis que les autorités locales ayant été impliquées dans la sélection des projets veilleront à ce que les projets financés par Rio Tinto QMM dans son programme RSE répondent aux attentes des parties prenantes.

100 millions de dollars

On rappelle qu'à la suite de la signature du nouvel accord fiscal en 2023 avec l'État malgache, le budget alloué aux contributions sociales volontaires est désormais de 4 millions de dollars par an pour les 25 prochaines années, soit un total de 100 millions de dollars. Le programme RSE est une contribution sociale volontaire de Rio Tinto QMM ayant pour objectif d'améliorer les conditions de vie des communautés hôtes. Ce programme se concentre entièrement sur des projets concrets ayant un impact direct sur la communauté en général et ne consiste en aucun cas à une quelconque distribution d'argent.

Ci-après quelques exemples de ces projets, dont la liste n'est pas exhaustive : l'électrification rurale, l'adduction d'eau potable, les activités génératrices de revenus, le soutien à l'entrepreneuriat, l'éducation, l'appui à l'économie bleue, etc. Ce sera un programme de référence à Madagascar après son approbation en Conseil des ministres d'un décret consacré à la RSE de Rio Tinto QMM, qui sera soumis par le ministre de l'Environnement et du Développement durable.

Infrastructures

La mise en application de ce programme RSE témoigne en tout cas de la grande utilité de ce genre d'investissements pour le développement socio-économique du pays. On rappelle d'ailleurs sur ce point que durant 19 ans, la moitié des investissements de Rio Tinto QMM a été consacrée à la mise en place des infrastructures qui bénéficient à l'ensemble de la population locale : port en eau profonde à Ehoala, routes, approvisionnement en électricité, adduction d'eau potable, appui à l'éducation, santé communautaire.