Madagascar: Ligue des Champions D2 - La poule des AS constituée

La World Cola Ligue des champions D2 a dévoilé les quatre équipes qui se disputeront la Poule des AS après la cinquième et dernière journée de la deuxième phase, ce week-end. Dans le site d'Ambatondrazaka, le FC Theo de Sava (13 points) et l'AS FOS d'Analanjirofo (10 points) se sont démarqués et ont terminé en tête de leur groupe respectif. De l'autre côté, sur le site d'Ambositra, le FC Avenir du Sud d'Anosy (12 points) a terminé premier, suivi du FCA d'Ihorombe (10 points).

Ces quatre équipes se retrouveront en Poule des AS pour une phase finale en aller-retour. Les matchs aller se dérouleront les 11, 13 et 15 septembre, tandis que les matchs retour auront lieu les 25, 27 et 29 septembre dans la capitale. Malheureusement pour certains clubs, la quête d'une place en Pro League se complique. Les anciens clubs élites, Jet Kintana (7 points) et Tia Kitra (3 points), n'ont pas réussi à se qualifier pour le top 4, ratant ainsi l'opportunité d'accéder à la phase suivante.