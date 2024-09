Afrique: Global Africa Business Initiative - En marche pour booster les opportunités d'investissement

Le forum annuel « Unstoppable Africa » de la Global Africa Business Initiative (GABI) se tiendra à New York les 25 et 26 septembre prochains, sous l'égide des Nations Unies. Organisé en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce rendez-vous stratégique vise à galvaniser les dirigeants des secteurs privé, public et social pour investir davantage sur le continent africain. À l'heure où l'économie africaine affiche une dynamique supérieure aux moyennes mondiales, ce forum est une opportunité unique pour multiplier les perspectives de croissance. La GABI, en tant que plateforme clé des entreprises africaines, s'efforce de combler le fossé entre les investisseurs mondiaux et les secteurs émergents en Afrique.

Développement

L'événement réunira des personnalités influentes des milieux politiques, des affaires, du sport et du divertissement pour des discussions axées sur quatre grands thèmes : l'accès et les transitions énergétiques, la croissance et le commerce inclusifs, la transformation numérique, et les industries créatives et sportives. En mettant en avant les atouts de l'Afrique en matière de production, de marchés de consommation, de main-d'oeuvre et d'innovation, Unstoppable Africa cherche à repositionner le récit africain et à lancer une ère de développement durable et inclusif pour le continent.