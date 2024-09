Nigeria: Une championne du développement durable et de l'action climatique

Ebaide Quincee Omiunu veut avoir un impact durable sur sa communauté et au-delà.

Le nom d'Ebaide Quincee Omiunu est de plus en plus synonyme de développement durable et de défense du climat au Nigeria. Son parcours d'étudiante en droit déterminée à une porte-parole influente en matière de durabilité environnementale est marqué par la persévérance, une vision et un engagement profondément enraciné en faveur du progrès sociétal.

Ebaide Quincee Omiunu Le parcours d'Ebaide en matière de plaidoyer a commencé pendant son année de service pour la jeunesse après ses études universitaires, lorsqu'elle a cofondé une organisation visant à doter les jeunes de compétences en matière de leadership, de prise de parole en public, d'esprit d'entreprise et de développement personnel. Cependant, l'entreprise a été de courte durée en raison d'un manque de financement.

En 2016, un ami lui a parlé de l'Agenda 2030 pour le développement durable et du potentiel des objectifs à changer des vies. « Cette rencontre a éveillé mon intérêt », explique Ebaide. « Et je m'y suis impliquée depuis lors ».

L'engagement d'Ebaide en faveur des ODD a culminé avec la création de sa plateforme de plaidoyer, l'Ebadebheki Initiative, en 2020. Cette plateforme permet de sensibiliser, d'éduquer et d'éclairer le public sur le développement durable.

L'une de ses principales réalisations a été le lancement du tout premier programme radio sur les ODD à Abuja, la capitale du Nigeria. Consacré aux discussions sur les ODD, le programme se concentre sur l'innovation et la résilience dans la réalisation de ces objectifs et sur les actions climatiques que les individus et les communautés peuvent entreprendre. Elle rédige également régulièrement des articles pour des publications de premier plan au Nigéria.

En outre, elle a organisé une marche des ODD dans la ville en 2022 qui a attiré des milliers de personnes, en particulier des jeunes.

Inspirée par son expérience lors de plusieurs événements de la Conférence des parties (COP), elle a créé un centre pour adolescents sur le climat afin de doter les adolescents des connaissances et des ressources nécessaires pour prendre des mesures visant à lutter contre l'impact du changement climatique.

« Dans le Climate Teen Hub, nous nous réunissons physiquement une fois par mois pour discuter de la manière de mettre en oeuvre des projets tels que la plantation d'arbres », a-t-elle déclaré à Afrique Renouveau.

Son expertise en matière de changement climatique, d'économie circulaire et de durabilité a fait d'elle une conférencière très demandée lors d'événements nationaux et internationaux.

L'éducation de Mme Ebaide a été façonnée par les valeurs du travail acharné, de l'éducation et du service aux autres. Son père, métreur, et sa mère, éducatrice et agricultrice, lui ont offert, ainsi qu'à ses trois frères et soeurs, un environnement stable et épanouissant.

Très tôt, elle a été animée par le désir de changer les choses. Elle a obtenu un diplôme de droit à l'université Ambrose Alli, dans l'État d'Edo, au Nigeria. À l'issue de ses études, elle s'est inscrite à la Nigerian Law School et a été admise au barreau en tant qu'avocate à la Cour suprême en 2014.