Madagascar: Projet 50 MW - Visite ministérielle au grand-port pour accélérer la sortie des équipements

L'amélioration de la capacité de production d'énergies renouvelables est de plus en plus pressante. Le Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH) met la pression pour activer la mise en oeuvre du projet de construction de parcs solaires.

50 MW d'électricité produite avec de l'énergie solaire. C'est ce que le Gouvernement doit mettre en oeuvre rapidement, pour résoudre une partie des problèmes énergétiques à Madagascar. Dans le cadre de l'avancement de ce projet, une délégation de haut niveau, conduite par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier, et le ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo, s'est rendue au port de Toamasina, jeudi dernier.

Accompagnés de responsables des Douanes, les ministres ont supervisé l'opération de sortie des équipements destinés à ce projet d'énergie renouvelable. Lors de cette visite, il a été constaté que 31 conteneurs ont déjà été libérés, marquant une avancée significative pour le lancement du projet. Cependant, 208 conteneurs restent encore en entrepôt sur le site, nécessitant des mesures pour accélérer leur sortie. L'objectif principal de cette inspection était de s'assurer que les procédures de libération des marchandises soient optimisées afin de respecter les délais du projet.

Les entreprises publiques et privées opérant au port de Toamasina se sont engagées à collaborer étroitement avec le gouvernement pour expédier ces conteneurs essentiels. Cette collaboration vise à garantir que les équipements nécessaires à la construction des centrales solaires soient disponibles dans les plus brefs délais, permettant ainsi de lancer rapidement les travaux de construction des premières installations.

Construction en vue.

Le « Projet 50 MW » s'inscrit dans la stratégie nationale de Madagascar pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays. Ce projet de centrales solaires contribuera non seulement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à l'amélioration de l'accès à l'électricité pour les populations locales.

Avec cette visite ministérielle, le Gouvernement souligne son engagement à promouvoir des solutions énergétiques durables et à encourager les investissements dans les infrastructures vertes. L'accélération de la sortie des équipements marque un pas décisif vers la réalisation de ces objectifs ambitieux.

Selon les explications, la prochaine étape consistera à l'acheminement des équipements et à lancer la construction des parcs solaires. Les autorités espèrent que ces efforts permettront de respecter le calendrier du projet et de commencer à produire de l'énergie solaire dans les mois à venir.