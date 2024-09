Madagascar: Échos de la DIANA

La Foire Meva en est à sa 10e édition.Oui, la plus grande foire de la région Diana souffle ses 10 bougies. De ce fait, du 27 au 31 août dernier, des activités tournant autour de l'économie ont été organisées au coeur de la ville du Varatraza.

Cette année, l'événement a attiré beaucoup plus d'opérateurs installant plus de 120 stands devant le bloc administratif. La Chambre de Commerce de l'Île de la Réunion a également participé à cette rencontre en vue de resserrer les liens commerciaux avec la pointe de la Grande île...

Conférence à l'UNA:Pierrick Robert rencontre les jeunes universitaires.

Le président de la CCI de l'île de la Réunion a donné une conférence à l'amphi-chocolat de l'Université d'Antsiranana le vendredi 29 août dernier à 17h. Le thème de la conférence était « L'économie de la Réunion, île de l'Union européenne dans l'Océan Indien vue par un chef d'entreprise ».

La salle était bondée d'étudiants assoiffés de connaissances. Les jeunes sont venus en masse et ont été fortement mobilisés car le conférencier était un étranger. En comparaison, de nombreuses réunions et événements organisés par des nationaux dans cet établissement ont souvent lieu devant des salles à moitié vides. De surcroît, les hauts responsables assistent rarement à ces événements, bien qu'ils soient sollicités.

ISPRD : Fitaratra miroite la culture d'excellence.

La huitième promotion de l'Institut Supérieur Privé de la région Diana a été diplômée le vendredi 30 août dernier. Les diplômés, vêtus de toges, se spécialisent en sage-femme, soins infirmiers, commerce international et marketing, et en finance et comptabilité. Fort de ses 10 ans d'existence, l'ISPRD est l'un des établissements réputés dans la ville et dans la partie septentrionale.

« La qualité et la culture d'excellence sont les mots d'ordre. Le but est d'avoir des cadres qualifiés et compétents », a certifié Lucienne Rindraharinirinasoa, présidente de la Direction Générale. La cérémonie a également été honorée par la présence du représentant du gouverneur de la Région, de l'adjoint au maire de la commune urbaine d'Antsiranana, ainsi que de l'épouse du gouverneur. Après la remise des diplômes, les hauts dignitaires, les enseignants, les responsables, les étudiants ainsi que leurs parents se sont désaltérés.

Tourisme : Viviane Dewa en tournée dans le Nord.

La responsable du département du Tourisme et de l'Artisanat a effectué sa première visite dans la région Diana après sa récente nomination. Son objectif est d'établir un projet durable pour promouvoir le secteur touristique. À son arrivée dans la ville du Pain de sucre, madame Dewa s'est rendue à Joffre-ville pour observer l'avancement du chantier de la route menant au site touristique, après avoir rencontré les opérateurs locaux.

Une réunion avec le personnel de la direction régionale du tourisme, les acteurs du secteur et les autorités locales s'est ensuite tenue à la Résidence Place Kabary. Les opérateurs espèrent que cette visite apportera un nouveau souffle. Par ailleurs, lors de la conférence de presse, Viviane Dewa a rassuré que des mesures sont déjà mises en place pour éviter la propagation de la variole du singe.