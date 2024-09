Madagascar: ASAMA - 250 enfants par an réintègrent l'école

Les classes ASAMA (Asa Sekoly Avotra Malagasy) sont des classes permettant aux enfants issus de milieux précaires et défavorisés d'avoir accès à l'éducation, afin qu'ils puissent préparer et recevoir leurs Certificats d'études primaires élémentaires (CEPE).

Tous les ans, 250 élèves réintègrent l'école et le Rotary Club Antananarivo Mahamasina (RCAM) appuie cette initiative. C'est dans ce sens que ce club de service a procédé à la dotation de kits scolaires incluant des fournitures scolaires et des blouses aux élèves de l'ASAMA samedi dernier. L'alimentation des élèves et la motivation des enseignants sont des préalables importants à la réussite de l'éducation.

Le RCAM s'est mis un point d'honneur à appuyer également les enseignants et la cantine scolaire des sept classes ASAMA et de ses 210 élèves. 42 000 repas sont distribués chaque année. Les classes bénéficiaires sont situées à Anosipatrana (2 classes), Ambolokandrina, Ambohitrimanjaka (2 classes), Soavimasoandro et Ivandry.

« Nous collaborons avec les fokontany pour l'identification des bénéficiaires. Les enfants en situation de rue, les orphelins, les enfants de familles défavorisées apprennent à lire, à écrire et à compter lorsqu'ils réintègrent l'école », selon Djohary Andrianambinina, président du RCAM. Le fait que le taux de réussite au CEPE de ces classes ASAMA soit passé de 53% de l'effectif en 2019 à 85% en 2024 montre bien l'efficacité du programme.