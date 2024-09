Mali: Le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) accorde 11 millions de dollars au pays au titre de la fenêtre des urgences sous-financées

Le Fonds central d'intervention d'urgence a accordé 11 millions de dollars américains au Mali au titre de la fenêtre des urgences sous-financées.

Cette allocation va permettre à la communauté humanitaire de répondre en priorité aux urgences dans les régions du Nord et du Centre, touchées par une crise alimentaire et nutritionnelle qui affecte 1,3 million de personnes, et un afflux continu de réfugiés provenant du Sahel central. Ce financement envoie un signal fort à la communauté internationale sur le manque de ressources pour répondre aux besoins croissants et complexes des populations du Mali et du Sahel central affectées par les conflits armés et la crise climatique.

« Cette allocation arrive à point nommé pour les acteurs humanitaires au Mali qui, encore aujourd'hui, sont contraints à faire des choix difficiles du fait de ressources limitées, réduisant parfois la quantité de l'aide afin de secourir les plus vulnérables et ceux vivant dans les zones les plus reculées. » déclare M. Maleye Diop, Coordonnateur Résident et Humanitaire par intérim.

Au mois d'août 2024, seuls 26% des 701,6 millions de dollars requis dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire 2024 ont été mobilisés alors que le gouvernement malien a déclaré l'état de catastrophe nationale à la suite des inondations qui ont fait 30 morts et 47 374 sinistrés depuis le début de la saison des pluies. Par ailleurs, à peine 600 000 personnes sur les 4,1 millions de personnes ciblées par l'aide humanitaire en 2024 ont pu être assistées, principalement du fait du manque de financement.

%

Les gaps dans le financement de l'aide entretiennent le cycle de vulnérabilité et réduisent les chances de relèvement des populations. Les fonds CERF ont pour objectif d'éviter une aggravation de la situation humanitaire au Mali. Sans financements urgents et flexibles, les besoins risquent de s'intensifier au cours de l'année, et cela malgré les efforts significatifs de l'État et des partenaires humanitaires.

« J'appelle les donateurs à mettre le Mali au coeur des priorités internationales, et à soutenir le financement régulier de la réponse humanitaire », précise M. Diop.

Note aux éditeurs : Mis en place par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006, le Fonds central d'intervention d'urgence est un mécanisme de financement humanitaire géré par OCHA, qui permet une réponse plus rapide et efficace aux besoins vitaux des populations touchées par des catastrophes naturelles, des conflits armés, ou des crises sous financées.

