Afrique: Pour Dr Kpéto, « la production locale des médicaments sur le continent n'est plus une option, c'est un devoir »

Ils étaient rassemblés à Lomé du 03 au 06 Juillet dernier dans le cadre du Forum Pharmaceutique International. Eux ce sont les pharmaciens de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb et leurs partenaires.

Si des échanges et partages ont eu lieu au cours de cette rencontre de Lomé, et certains avaient porté sur l'AMU (Assurance Maladie Universelle), le pharmacien titulaire et président de la PSPS-Togo (Plateforme du Secteur Privé de Santé), Dr Innocent Koundé Kpéto, dans une interview accordée à nos confrères du quotidien national Togo Presse et publiée ce Lundi 02 Septembre 2024, aujourd'hui et pour asseoir l'AMU dans les pays africains, « développer la production locale des médicaments en Afrique n'est plus une option, c'est un devoir et même un corollaire nécessaire à la mise en place de l'AMU dans nos pays ».

Et de poursuivre, « si nous voulons nous assurer que l'effort national que nous faisons pour mobiliser les ressources endogènes en vue de financer l'AMU, serve et de façon pérenne nos populations, nous devons produire localement, du moins en Afrique ».

Dr Kpéto juge d'ailleurs « économiquement suicidaire de continuer par mobiliser des ressources locales et les investir pour payer en devises des médicaments importés ».

Vivement que les lignes bougent.