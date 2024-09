Togo: ... Dans l'allégresse !!!

billet

Pour la 50ème fois depuis l'unification des célébrations des ignames, les populations du canton d'Agou Nyogbo Sud ont célébré, ce week-end écoulé, leur fête identitaire Tézan. Ce fut à travers diverses manifestations dont l'apothéose fut le Samedi 31 Août dernier, et a rassemblé les filles et fils de cette localité autour des leaders coutumiers, dont le Chef Canton d'Agou Nyogbo Sud, Togbui Pébi V, les chefs quartiers et autres convives.

... Aux couleurs culturelles et traditionnelles ...

Pour une apothéose s'en fut une. Tout a démarré avec des coups de salves tôt au petit matin ouvrant ainsi les hostilités pour ces festivités et autorisant ainsi à dérouler tout le programme de la journée. Et pour les cérémonies devant permettre d'observer toute la richesse culturelle, et traditionnelle de ce canton d'Agou Nyogbo Sud, ce fut la place publique située au quartier Sagbléféme, un des six quartiers du canton qui en a été le théâtre.

Il a accueilli pour l'occasion, les populations vivant sur leurs sols mais également tout ce que ce village comporte comme diaspora aussi bien venue de Lomé que des quatre coins du monde. Tous, en un seul homme ont témoigné de leur adhésion et ont fait un front derrière leurs leaders.

En effet, après une parade partie de la devanture de la maison du Chef Pébi V, lui-même porté dans une diligence royale, « Ahamaka » par ses sujets, dans laquelle se trouvaient également les chefs des six quartiers du village, Sagbléfémé, Avéimé, Avadomé, Anyofodomé, Yawoédomé, et Hésiadomé, eux portés dans les « Apakè », la procession longue de plus de 400 mètres, avec des chants et danses et autres démonstrations traditionnelles de tout genre, a chuté à la place publique précitée. Lieu qui a presque failli refuser de monde en ce Samedi de 31 Août 2024.

Pour ces occasions, les interventions n'ont pas manqué.

Entre autres, il y a celle du Togbui Pébi V. Pour la tête couronnée, la mobilisation enregistrée par cette édition de la célébration n'est qu'une surprise plus qu'agréable. « On ne s'attendait pas à cette grande mobilisation. Nos enfants ont pris une bonne conscience pour se réunir et développer le milieu. C'est un atout. Les gens ont compris que c'est nous-mêmes qui allons développer notre milieu.

J'en suis très satisfait », a-t-il lancé, très enthousiaste. Il a dit tirer son message d'union véhiculé au cours de cette organisation et durant la célébration, des valeurs déjà exprimées par son prédécesseur, qui dès 1972 a décidé d'une célébration commune de la fête Tézan, rompant ainsi avec l'habitude des célébrations éclatées par quartiers et par familles.

Pour cette 50ème édition, Togbui Pébi V a indiqué avoir constaté qu' « il y a beaucoup d'amélioration, de réalisations.... Nous avons entre autres pavé une piste, notre sensibilisation a eu un effet positif. On a construit la classe pour la garderie des enfants ». Et donc, comme leçon à tirer, « seul dans l'union on peut construire notre localité ». Un son de cloche d'ailleurs prolongé par le président du comité d'organisation, Roger Mawulolo Lasmothey. « Ce que nous voulons retenir de cette 50ème célébration, ce n'est pas 50 ans, parce que ça fait plus de 300 ans que nous fêtons la fête des ignames. La 50ème édition correspond en fait à un moment où le précédent chef de village, Togbui Pébi IV avait pris la décision que les fêtes qui se faisaient dans les familles et les quartiers se fassent de manière unitaire et qu'on puisse se retrouver ensemble en tant que filles et fils de Nyogbo pour cette célébration.

Premier abord, la fête de Tézan est une fête de retrouvailles des filles et fils de Nyogbo, tous ceux qui sont à l'extérieur, de la diaspora, ceux qui sont au Togo et au village, on se retrouve. La 2ème, c'est une fête des moissons, parce que notre peuple est à la base un peuple majoritairement agriculteur et on produit l'igname, c'est notre production agricole principale. Et donc à la fin, quand on fait les récoltes, on veut dédier les prémices des ignames à nos ancêtres, à nos dieux », a-t-il expliqué.

« Ce que nous avons rajouté depuis quelques années, c'est de greffer à Tézan, des idées pour la réalisation d'un projet de développement pour notre village. C'est donc sur ces trois piliers que se fonde la 50ème édition », a-t-il poursuivi. Déjà M. Lasmothey et son équipe font des projections sur le futur. « Et pour le dernier point cité, le projet que nous avons identifié cette année est de réhabiliter la route qui part de notre marché jusqu'aux écoles primaire, au lycée et au collège. C'est une route qui arrive jusqu'à Kpalimé, mais nous notre ambition est de faire jusqu'au niveau de l'école après avec le temps, on verra », ce sont là ses mots. « C'est notre première expérience.

On essaie d'identifier nos forces et faiblesses, on les a déjà consignés quelque part. A la prochaine édition si c'est nous qui sommes reconduits, on va essayer de capitaliser sur l'expérience que nous avons engrangée pour améliorer ce qui n'a pas été bien. Mais si ce n'est pas nous qui sommes choisis pour le faire, on va transmettre un document écrit au comité pour qu'il puisse prendre de la graine et voir ce que nous n'avons pas pu faire, pour faire mieux, pour que le nom de notre village soit porté haut et que Tézan, chaque organisation soit mieux », espère-t-il.

Pour y parvenir, le chef de cette organisation, compte sur « une méthode déjà éprouvée ». Il s'agit de par ses explications, de ce que l' « on demande la contribution de chaque fils, chaque fille de Nyogbo. Il y a des contributions volontaires et fixes, en natures ou en efforts physiques. Chacun y contribue selon ses moyens pour que personne ne soit lésé et que tout le monde, pour peu que la personne qui le veut, participe au développement de notre village ».

A cette célébration, la voix de l'autorité a aussi résonné. Elle a été portée aux populations d'Agou Nyogbo par le Directeur régional des Arts et de la culture, Plateaux, Kokou Mokli. D'après lui, « Tézan constitue un canal pour sauvegarder, préserver notre patrimoine culturel. C'est aussi un vecteur pour le développement culturel, économique, touristique pour le bien-être de la population locale.

Ceci s'inscrit parfaitement dans la vision des premières autorités du pays ». Toutefois, a-t-il rejoint les têtes couronnées de la localité et le comité d'organisation qui soufflent dans le sens d'une union sacrée. Ainsi, il a lancé un appel à travailler ensemble avec les autres localités de la préfecture d'Agou, en vue de l'institutionnalisation d'une fête préfectorale. « Quand la fête est préfectorale, la mobilisation sera encore plus grande et il y aura encore plus d'opportunité en terme de développement, en terme de croissance et en terme de tourisme, c'est la raison de cet appel », a justifié M. Mokli.

Marquer le coup par des réalisations...

A cette tâche, le comité d'organisation appuyé par le député Yawo Dostè Afetse, n'a pas dérogé. Entre autres de ces réalisations qui ont marqué cette édition, il y a la réhabilitation de la rue Eblimo, qui dans sa nouvelle posture, a d'ailleurs accueilli la caravane qui s'était ébranlée depuis la devanture du Chef canton. Sous la direction du comité d'organisation et des filles et fils de la communauté qui ont mis la main aussi bien à la poche qu'à la pâte, cette voie autrefois difficilement praticable est dans un nouvel apparat, chose saluée par les populations.

Autre réalisation qui a fait la joie des populations, c'est le bâtiment du Jardin d'enfants dont il a été procédé à la remise.

Dans les différentes interventions, il y a également celle du premier responsable du comité d'unification qui a fait état de l'installation de lampadaires solaires à certains endroits du village d'Agou Nyogbo Sud, histoire d'éclairer les populations la nuit tombée.

Si les populations ont manifesté leur sensibilité quant au dévouement de leurs filles et fils qui ont pris les commandes de l'organisation en vue du développement de leur localité d'origine, les acteurs ne comptent aucunement s'y arrêter là. On annonce dès lors des actions et chantiers à venir. Il y a parmi ces chantiers, celui de la voie de Gangonmé, menant du goudron jusqu'au lycée des 2 Nyogbo.

Au travers d'une visite de terrain effectuée dans l'après-midi du Vendredi 30 Août 2024, par les cadres du canton, avec à leur tête l'honorable Afetse, il a été constaté l'existant et des idées en vue d'une réfection de cette voie avec si possible quelques ponceaux et des rigoles, ont été émises. L'argent étant le nerf de la guerre, s'il a annoncé au cours de la cérémonie apothéose que plus de 5.000.000 de F cfa sont déjà collectés, un budget estimatif de plus de 10.000.000 de F cfa a été annoncé et tous et chacun sont conviés à y apporter sa contribution. Il y va du bonheur des siens.

Le programme de ces festivités a été agrémenté par les prestations de groupes folkloriques de chaque quartier, qui ont eu droit à des séquences de prestations, ainsi que des artistes qui ont voulu apporter leur grain à la beauté de la célébration. Enfin, des distinctions ont été également remises aux équipes de football qui se sont le mieux illustrées dans le tournoi de football, organisé. On retient le sacre de la sélection de Sagbléfémé devant son adversaire d'Avéimé, aux tirs au but.

Rendez-vous est donc pris pour la 51ème édition de Tézan à Agou Nyogbo Sud...