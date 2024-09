Congo-Kinshasa: Léonie Kandolo - « Nous travaillons pour assurer la gratuité des frais administratifs pour les mariages afin de protéger les femmes »

La ministre du Genre, famille et enfant, Léonie Kandolo, a ouvert lundi 2 septembre à Matadi, (Kongo-Central), la 7e édition du Forum national des ministres provinciaux en charge du genre et des chefs de division.

Ce forum qui se veut être un cadre d'échanges entre le Gouvernement et ses partenaires techniques et financiers pour accroitre et améliorer la représentativité et la participation des femmes dans les instances de prises de décision, veut aussi faire un état des lieux de la question du genre dans les différentes provinces, en vue d'élaborer une feuille de route commune pour l'ensemble du pays.

Cette rencontre était aussi l'occasion pour la ministre du Genre de la RDC, de dévoiler les priorités de son ministère pour les cinq années à venir, afin de matérialiser la vision globale du Gouvernement pour la promotion et la protection des femmes et des filles.

Parmi les points phares de cette vision, Léonie Kandolo a notamment cité l'annulation des frais administratifs pour la célébration des mariages civils.

« Nous estimons que ceci va permettre aux couples de se marier devant l'officier de l'Etat civil. Et ce mariage protège les femmes et les enfants en cas de divorce ou de décès », a noté Mme. Kandolo.

Elle a également fait allusion aux efforts visant asseoir la masculinité positive qui implique la gent masculine dans la création d'une société égalitaire. Les hommes étant mis en causes dans les inégalités et injustice envers les femmes dans la société.

« Nous allons primer chaque année les hommes qui vont se démarquer par des pratiques de la masculinité positive », a averti la ministre, qui affirme aussi travailler pour mettre fin au phénomène des enfants de la rue.

Appui de l'ONU au Gouvernement

Adama Moussa, représentant résident de ONU Femmes en RDC, partenaire technique et financier du Gouvernement, a salué ses efforts matérialisés par la promotion et la protection des droits des femmes et des filles, ainsi que l'amélioration de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, avec plus de 30% de femmes au sein de l'actuel Gouvernement.

Il a insisté sur le fait que l'intégration effective du genre dans les politiques publiques est non seulement une question de justice sociale, mais aussi un impératif pour atteindre le développement durable. Il a réitéré l'engament collectif de l'ONU en faveur de la promotion du genre, de la famille et de l'enfant en RDC.

Il se dit convaincu que grâce à la collaboration continue entre le Gouvernement congolais, les acteurs locaux, et les Partenaires Techniques et Financiers du système des Nations unies, la RDC parviendra à construire une société plus équitable où chaque femme et chaque homme peut s'épanouir pleinement et contribuer au développement de la nation.

Plusieurs agences, fonds et programmes de l'ONU comme l'UNICEF, le PNUD, l'UNICEF, OCHA et la MONUSCO interviennent comme partenaires techniques et appuient le Gouvernement dans ses efforts pour la sensibilisation afin de lutter contre les stéréotypes qui perpétuent les traditions favorisant les inégalités envers les femmes et les jeunes filles.