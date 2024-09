Togo: Adomayakpor sur la plus haute marche du podium !

On connait les dernières finalistes pour l'acte final de l'élection Miss Togo 2025. Au nombre de 10, ces dernières issues de la Super Régionale de Lomé, qui a regroupé des candidates venues des Plateaux, de la Maritime et du Grand Lomé, devront se mesurer au mois de décembre prochain, à 10 autres candidates qui ont été retenues lors de la Super régionale de Kara qui a regroupé les régions du Septentrion.

La Super régionale de Lomé qui a tenu en haleine un public hétéroclite samedi dernier au Grand Rex de Lomé et a vu 21 candidates rivaliser d'ardeur, a consacré Mlle Ami Koko Séraphine Adomayakpor, avec une taille de 1,78 m pour 60 kg, Miss Super régionale de Lomé. Mlle Ange Albertine Taoko et Eunice Lilia Dalou, viennent compléter le podium en position de première et deuxième dauphines.

Le président du Comité national Miss Togo, Gaspard Kodjo Baka, n'a pas caché sa satisfaction, au terme de la soirée. « Une fois que les résultats sont acceptés par le public, cela me remplit de joie en tant qu'organisateur. La soirée a été émouvante et tout s'est bien passé », a-t-il déclaré. « Nous allons profiter des jours restants pour intensifier les entraînements, afin de mieux préparer la grande finale, qui sera grandiose », c'est la promesse faite par M. Baka.

Quant à la plus heureuse de la soirée, Miss Adomayakpor, elle compte en faire autant, en se perfectionnant avant la soirée de la finale. « Je suis très heureuse et émue d'être élue Miss. C'est grâce à Dieu, car les autres candidates n'ont pas démérité. Mon souhait est de me perfectionner pour remporter la grande couronne de Miss Togo 2025 », a-t-elle confié.

A défaut de monter sur le podium de cette Super régionale de Lomé, sept autres candidates ont tout de même pu arracher leur ticket pour la grande finale de Miss Togo 2025, prévue pour le 7 décembre prochain à Lomé.

Le chemin ainsi balisé, elles sont désormais 20 candidates qui se lancent définitivement dans le sprint final pour la succession à Mlle Nathalie Amuama Yao, Miss Togo 2024, qui a d'ailleurs assisté à cette Super régionale de Lomé.

Au rang des sponsors présents à cette soirée, on pouvait citer la maison de téléphonie mobile, Moov Africa Togo représentée à son plus haut niveau, et bien d'autres.