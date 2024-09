Cote d'Ivoire: Deuxième édition du « Abidjan Border forum »

Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance des frontières, l'État de la Côte d'Ivoire, à travers sa Commission Nationale des Frontières (CNFCI) et la Commission de l'Union Africaine, procéderont le mardi 10 septembre 2024 à 9h00 à la salle de l'auditorium de la Primature au Plateau, au lancement officiel de la deuxième édition du forum international sur les frontières dénommé « Abidjan Border Forum » (ABF), le Forum des frontières d'Abidjan , prévu du 23 au 25 Octobre 2024, au Parc des Expositions d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, autour du thème : « Frontières vertes : entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité », a appris allafrica.com de sources officielles à Abidjan.

Selon nos sources, cette cérémonie de lancement, placée sous la présidence de Robert Beugré Mambé, Premier ministre, Chef du gouvernement et président de la CNFCI, sera mise à profit par le Commissaire Général du forum M.Diakalidia Konaté , Secrétaire exécutif de la CNFCI et son adjoint Dr Aladji Sarjof Bah, Directeur de la Gestion des conflits au Département des affaires politiques, paix et sécurité de la Commission de l'Union Africaine , pour présenter les grandes articulations de ce rendez-vous panafricain des acteurs frontaliers, en vue de susciter l'intérêt des partenaires ainsi que des promoteurs et annonceurs.

Il convient de noter que ce forum est une plateforme d'échanges des experts nationaux, internationaux, de la société civile, des praticiens et des universitaires en lien avec la gouvernance des frontières, en vue de proposer des idées novatrices, des inventions ou des créations qui pourraient contribuer au renforcement de la sécurité, à l'amélioration de la vie et au développement harmonieux dans les espaces frontaliers.

%

Cette deuxième édition réunira 5000 participants au nombre desquels, des délégations des structures régionales, sous-régionales et nationales en charge de la gouvernance des frontières venant de tous les pays d'Afrique, les promoteurs, les universitaires, les praticiens ainsi que les acteurs frontaliers de la société civile. Elle sera meublée de panels, de conférences, de tables rondes de haut niveau, de rencontres B to B, de networking et d'activités culturelles.

Pour rappel, ABF 2024 fait suite à la première édition organisée par le Secrétariat Exécutif de la Commission Nationale des Frontières de la Côte d'Ivoire (CNFCI) du 18 au 20 octobre 2022, à l'auditorium de l'immeuble Caistab, d'Abidjan Plateau.