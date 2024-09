Congo-Brazzaville: Solidarité - Des anciens footballeurs au chevet de l'ex gardien de but des Cheminots, Philippe Makanga « Platha »

Très malade depuis quelque temps et presqu'oublié par tous, Philippe Makanga « Platha », l'ex gardien de but de l'As Cheminots de Pointe-Noire dans les années 1960 et 1970, a reçu le 3 septembre la visite surprise de quatre anciens footballeurs venus lui témoigner leur soutien et leur empathie.

Alexandre Niaty Moukakounou, ex sociétaire de l'As Cheminots; Gilbert Poaty « Hidalgo », ex sociétaire de V. Club Mokanda et Cara de Brazzaville; Jonas Bahamboula Mbemba « Tostao » des Diables Noirs; Célestin Malonga « Malo », ex As Cheminots, sont allés rendre visite à Philippe Makanga « Platha », 78 ans, qui a perdu l'usage de deux membres (un membre inferieur et un membre supérieur) et s'exprime à peine.

Muni de quelques vivres et présents, les ex footballeurs sont allés au camp CFCO, situé au km4, au domicile de Platha. Il a été heureux de recevoir ses anciens amis footballeurs avec lesquels il a passé des moments inoubliables dans les différents terrains de football du pays et à l'étranger.

Pendant plus d'une heure, ils ont évocqué les momens passés ensemble, les différentes rencontres disputées, des troisièmes mi-temps souvent agitées et mouvementées, etc... Des anecdotes croustillantes ponctuées d'histoires drôles autour du ballon ont alimenté la conversation entrecoupée, de temps à autre, par des mots et interventions tout en sourire de Platha. Malgré la souffrance et l'angoisse, il n'a pas perdu espoir de vivre. Ce réconfort, a-t-il dit lui, a été bénéfique en ces moments difficiles et pénibles. Un geste de coeur et d'amour qui devrait rencontrer l'assentiment de tous afin que les vieilles gloires ne soient pas précipitées dans le registre peu reluisant de l'oubli et de l'abandon.

Né le 9 août 1946, Philippe Makanga, comme tout gamin, a commencé par la pelote où il a fait la connaissance de Mamboma « Goyave » de l'As Cheminots, son idole. Attaquant à ses débuts, il choisit de garder en suite les buts de ses équipes du quartier km4 où il habite.

Ce quartier abrite aussi le terrain d'entraînement de l'As Cheminots. Il assiste aux entraînements des Verts et rouges, son équipe favorite, et finit par devenir le ramasseur de balles de cette équipe. Quelques années après, il décide de faire ses débuts avec ce club. Très vite, il fait admirer déjà ses réflexes, sa détente, son sens de placement et son habileté devant les buts... Plusieurs fois sélectionné dans l'équipe du Kouilou, Platha a été aussi avec l'As Cheminots champion régional.