Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2024-2025 - Un Franco-Congolais chef d'établissement en France

Fonctionnaire de l'Education nationale en France après une longue expérience de direction au collège de Sarcelles, établissement inscrit au Réseau d'éducation prioritaire (REP+), Thierry Gatsono exerce désormais en tant que principal du collège Pierre-Curie de Goussainville, dans l'académie de Versailles, près de Paris.

Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, le nouveau principal du collège Pierre-Curie de Goussainville a officié cette entame le 2 septembre, succédant à Mme De Sousa. Comme tous ses collègues des académies françaises, en attendant les éventuelles orientations ministérielles, il aborde cette année scolaire avec la réforme qui devait être celle du "choc des savoirs", du nom de la réforme présentée l'hiver 2023 par l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Avec certaines mesures en phase d'être appliquées, ce vaste chantier est censé permettre de redresser l'école et d'en faire briller dans les classements internationaux.

De ce fait, il aura à appliquer les nouveaux dispositifs concernant les groupes de besoins dans son collège. Les élèves de sixième et de cinquième sont censés désormais suivre leurs cours de français et de maths dans des groupes de besoins, en fonction de leur niveau. Il rappellera également le fait que l'utilisation du téléphone est déjà interdite au collège, mais pas sa possession.

Thierry Gatsono arrive dans un établissement public constitué d'une équipe pédagogique performante et dynamique accueillant 573 élèves, offrant la possibilité de les suivre à besoins éducatifs particuliers : ULIS, UPE2A et une section sportive. En revanche, l'établissement ne propose pas d'internat.

Le nouveau principal ambitionne d'accompagner les élèves dans leur construction et leur projection vers un avenir professionnel et personnel afin qu'ils deviennent des citoyens autonomes, éclairés, responsables et solidaires.

Il est convaincu d'établir durant son exercice un environnement où la confiance, la solidarité et la bienveillance seront des valeurs sur lesquelles l'équipe pédagogique s'appuiera afin de favoriser l'apprentissage des élèves au quotidien.

« Il s'agit de donner aux élèves l'envie d'apprendre en maintenant un climat scolaire serein, un accompagnement de qualité et une personnalisation des parcours grâce à l'engagement des enseignants », a-t-il expliqué, insistant sur le maintien du lien de confiance permanent entre les élèves, les parents et les institutions ainsi que la relation de qualité entre enseignant et enseigné.

Originaire de la République du Congo, Thierry Gatsono a participé en début d'année aux assises nationales de l'éducation, de la formation et de la recherche à Brazzaville. Il avait oeuvré en tant que rapporteur des assises de la diaspora en France.

Cette rencontre, sous l'égide du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, visait à trouver des approches novatrices pour la résolution des multiples problèmes qui minent le système éducatif congolais. Les participants avaient eu à formuler des recommandations et des propositions innovantes, pertinentes, opérationnelles en vue de l'édification d'un système éducatif crédible, équitable et efficace au Congo.