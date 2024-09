Congo-Brazzaville: Portrait - Tyty Meufapart et cette musique venue d'ailleurs...

Les talents, on n'en compte plus sur les deux rives du fleuve Congo, tant ils côtoient le temps et l'espace. Tyty Meufapart, de son vrai nom Karen Yambo, est sans doute la dernière trouvaille que la providence offre à l'univers musical congolais avec, en sus, une détermination à faire bouger les lignes.

Déjà, le premier single de la jeune artiste, "Essili yo", traduit toute sa hargne à casser les codes pour expérimenter une nouvelle approche musicale avec pour base un mixage des styles et des genres. De l'afro-reggae au hip-hop en passant par les variétés locales, Tyty Meufapart est à l'intersection de diverses influences musicales. Elle a su tirer la meilleure partie de ses idoles (Lokwa Kanza, Angélique Kidjo, Singuila, Lauryn Hill, etc.) pour se forger une identité musicale propre.

Soutenue par un clip répondant aux standards d'un marché exigeant, "Essili yo" est bien loin des fondamentaux de la rumba traditionnelle et de ses variantes. De quoi devoir une fière chandelle au label "Awa nde musique" qui, en 2023, détecta ce pur talent à la faveur d'une prestation au Marché de la musique africaine.

La carrière professionnelle de Tyty Meufapart débute en mai 2022 lors de la fête de la musique sur la scène de la Pyramide. Toutefois, le véritable déclic est venu pendant sa participation à la première édition de "Ponton Muziki" et au cours de ses différentes prestations à l'Institut français du Congo. Tyty Meufapart est certes au début de sa carrière, mais les prémices sont déjà bonnes et augurent des perspectives enchanteresses. Sa voix poignante d'authenticité venue du coeur, des tripes et de son Congo natal, est un atout majeur qui lui fera ouvrir demain les vannes du succès.