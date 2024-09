Afrique: Africa's Business Heroes - Madagascar représenté à la demi-finale au Caire

La persévérance paie pour Matina Razafimahefa qui figure parmi les 20 meilleurs entrepreneurs de l'ABH 2024. Son projet pourrait figurer dans le top-10 du concours qui attribue chaque année un prix de 1,5 million USD aux finalistes.

Une grande première pour Madagascar. Le pays est représenté dans le top-20 du concours ABH (African Business Heroes). Désormais, le nom de Matina Razafimahefa est synonyme de succès et de persévérance dans le paysage entrepreneurial africain. La fondatrice de SAYNA a fait un pas de géant cette année en accédant au top 20 du prestigieux concours. Après avoir été classée parmi les 50 meilleurs lors de l'édition précédente, Matina a su améliorer sa performance, se distinguant cette fois-ci parmi 20 000 candidats issus de 54 pays africains.

Honneur

Initiée par la Jack Ma Foundation et Alibaba Philanthropy, l'initiative African Business Heroes vise à reconnaître et soutenir les talents entrepreneuriaux du continent africain. Depuis son lancement en 2019, le concours a distribué chaque année 1,5 million USD aux 10 meilleurs projets. Plus qu'un simple concours, l'ABH offre une plateforme aux entrepreneurs pour développer leurs compétences à travers des opportunités de formation, de mentorat et de réseautage, tout en les connectant à une communauté entrepreneuriale mondiale. Cette année, Madagascar brille à travers la réussite de Matina Razafimahefa, marquant ainsi la première apparition du pays dans le top 20 de cette compétition prestigieuse. Sa présence parmi les demi-finalistes met en lumière la force et la résilience de l'esprit entrepreneurial malgache, et démontre que le talent et l'innovation ne connaissent pas de frontières.

%

Cap sur le Caire

L'édition de cette année a également marqué un tournant vers une plus grande inclusivité. « Au cours des cinq dernières années, le concours ABH a vu une participation accrue de groupes démographiques critiques, reflétant notre engagement en faveur de l'inclusivité », a déclaré Zahra Baitie-Boateng, directrice générale de l'ABH Initiative pour l'Afrique. Le nombre de candidatures féminines a atteint 39%, contre une moyenne de 30% au cours des cinq dernières années, tandis que la représentation nord-africaine a également connu une hausse, passant de 5% à 9%. Les 20 demi-finalistes, dont 8 sont des femmes, se rendront prochainement au Caire pour la demi-finale.

Parmi eux, seuls les 10 meilleurs accéderont à la grande finale, prévue en décembre à Kigali, au Rwanda. Les finalistes bénéficieront d'un accès privilégié au réseau virtuel de l'ABH, une opportunité pour participer à des ateliers dirigés par des leaders d'opinion et des membres influents de l'écosystème entrepreneurial mondial. De plus, une exposition médiatique significative renforcera leur visibilité, à travers des communiqués de presse, des articles et des interviews.

Inspirant

Matina Razafimahefa incarne l'esprit d'innovation et de détermination. Sa progression dans le concours African Business Heroes inspire non seulement la communauté entrepreneuriale malgache, mais également tous les jeunes Africains qui aspirent à faire la différence. Alors que la compétition se resserre et que les finalistes se préparent à affronter la dernière ligne droite, Matina continue de démontrer que la persévérance et le travail acharné sont les clés du succès. En route vers Kigali, Matina Razafimahefa porte avec elle les espoirs et les aspirations de tout un continent, prouvant une fois de plus que le rêve africain est bien vivant.