Burkina Faso: Montée des couleurs - « Le Burkina Faso ne pliera jamais l'échine », le ministre d'Etat, Jean Emmanuel Ouédraogo

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a organisé une cérémonie de montée de couleurs, le lundi 2 septembre 2024, à Ouagadougou. A l'occasion, le ministre en charge de la communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a adressé un message à l'endroit des Burkinabè.

Les autorités nationales ont instauré la montée des couleurs tous les premiers lundis de chaque mois au sein des institutions de la République. Le lundi 2 septembre 2024, la tradition a été respectée au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le ministre en charge de la communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné du ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo et du ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, chargé des ressources animales, Amadou Dicko, a assisté à la montée des couleurs.

Au cours de la cérémonie, le ministre Ouédraogo a livré un message à l'endroit de tous ceux qui nourrissent de funestes desseins sur le Burkina et qui pensent pouvoir mettre le pays à genoux. Il a confié que leur objectif est voué à l'échec. « Le Burkina Faso ne pliera jamais l'échine. C'est le Pays des Hommes intègres et le lourd héritage que nous avons tous en partage aujourd'hui, nous impose à relever le défi qui est celui de la sécurité et de la souveraineté. Nous n'avons aucun doute, nous allons le relever », a rassuré M. Ouédraogo.

Le ministre en charge de la culture a par ailleurs invité le peuple burkinabè à s'unir pour combattre l'ennemi commun. « Notre hymne national est un symbole très fort. Le message qui est véhiculé s'adresse à nous-mêmes. L'hymne de la victoire nous invite à nous unir pour relever tous les défis », a soutenu le ministre en charge de la communication.