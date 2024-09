Congo-Kinshasa: Le chaud et le froid ?

L'attitude ambivalente du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) de Modeste Bahati, ressemble ni plus ni moins à une forme de chantage. Tout en réaffirmant son appartenance à l'Union sacrée de la Nation, et son soutien indéfectible au Chef de l'Etat, le leader de ce regroupement politique qui a annoncé, hier lundi 2 septembre, la tenue prochaine de son Congrès extraordinaire, a fait savoir qu'à l'issue desdites assises, sera connue la position dudit regroupement sur la situation de l'heure.

Cette sortie politique, à quelques jours de l'évaluation annoncée du gouvernement Suminwa après près de 100 jours de gouvernance, vaut son pesant d'or. C'est un signal fort pour cette plateforme de Bahati qui se dit frustrée de ne disposer que de deux ministères en dépit de son poids politique dans la Majorité présidentielle.

L'AFDC reconnait qu'elle n'a pas été récompensée à juste titre dans le gouvernement Suminwa. Elle s'en remet au Chef de l'Etat pour un rééquilibrage politique. Fort de 13 sénateurs, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux, ce regroupement s'affirme comme deuxième force politique au sein de l'Union sacrée.

Le moment est donc venu pour monter les enchères. L'annonce par le Chef de l'Etat d'un remue-ménage de Suminwa I, est à la base de l'agitation au sein des états-majors de l'Union sacrée. Comme au début de la formation de ce gouvernement, tout le monde veut y être. Tout le monde rappelle, cependant, avoir mouillé le maillot pour la réélection de Félix Tshisekedi pour ce deuxième mandat.

Dans cette guéguerre politique, le souverain primaire qui a confié mandat à ses délégués pour le représenter dans les différentes institutions, les observe impuissant se battre pour leurs propres intérêts. C'est de cette façon que de personnes incompétentes ou celles à la moralité branlante, se retrouvent dans les institutions du pays au terme de gain politique. Au Finish, ça ressemble à un papier de crabes.

Tout le monde au sein du présidium de l'Union sacré ne saurait trouver satisfaction aux espoirs formulés par leurs bases respectives. Déjà, quand à l'UDPS, on se plaint de ne pas se retrouver dans la nouvelle configuration, qu'adviendrait d'autres sociétaires de l'Union sacrée ? On répondra aux doléances des uns, les autres vont se dire minimiser. Comme dans un cycle infernal, il est difficile voire impossible de donner satisfaction à tout le monde. On n'arrêtera pas pour autant à se plaindre.