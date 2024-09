Congo-Kinshasa: Le mois septembre rouge !

Ce neuvième mois de l'année 2024 commence très mal pour notre pays. Deux événements tragiques ayant eu lieu aux deux extrémités du pays, à Goma et à Kinshasa, sont venus nous rappeler que nous sommes dans un guerre totale contre un adversaire cynique qui ne lésine pas sur les moyens.

A Goma, l'enterrement désorganisé de nos compatriotes tués par les Rwandais a été l'occasion pour les adversaires du pays de monter en épingle, une fois de plus, nos négligences présentées comme des insuffisances graves, et même des indications sur le prétendu mépris que nous aurions, à Kinshasa, à l'égard des populations de l'Est.

Une écoute attentive du son de la vidéo qui a circulé ce matin 2 septembre 2024 ne laisse aucun doute sur cette manipulation.

A Kinshasa, la spectaculaire tentative d'une évasion générale de la prison de Makala et la manière dont le mouvement a été maté pose problème à tout observateur sérieux. Ici aussi la bande son de la vidéo diffusée mériterait une analyse très attentive.

Seuls, les distraits, les naïfs et les complices refuseront d'établir un lien entre ces événements.

La guerre avec le Rwanda et ses alliés ne demande plus à être déclarée, elle se manifeste jour après jour dans les faits, sur plusieurs parties de notre territoire, au Nord et Sud Kivu, au Maï-Ndombe avec les Mobondo, à la Tshopo en opposant les ethnies locales.

A Kinshasa, pour une évasion à la prison de Makala, les armes auraient crépité jusqu'à Ngiri-Ngiri. Sortons de nos divisions, unissons la Nation autour de la défense de notre souveraineté. L'heure est suffisamment grave pour faire les sacrifices que la Nation attend de chacun.

Merci.