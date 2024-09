Congo-Kinshasa: L'Acofepe salue la nomination de Glody Ndaya au poste de Directrice Générale de l'Agence Médias Business Eventrdc.com et Fm

L'Association Congolaise des Femmes Journalistes de la Presse Écrite (ACOFEPE) se réjouit de la nomination de Mme Glody Ndaya au poste de Directrice Générale de l'Agence Médias Business EventRDC.com et FM. Cette annonce a été faite le vendredi 30 août 2024, par un communiqué officiel signé par M. Cinardo Kivuila, propriétaire de cette entreprise de communication, qui a également précisé qu'il avait cessé d'occuper ce poste depuis octobre 2023 pour des convenances personnelles.

Pour l'ACOFEPE, cette nomination est une décision à saluer et à encourager, car elle illustre parfaitement la reconnaissance du pouvoir de la femme dans les médias, notamment à des postes de commandement et de décision. En confiant cette haute responsabilité à Madame Glody Ndaya, EventRDC.com et FM affirme son engagement pour l'égalité des genres et le renforcement de la présence féminine dans les instances dirigeantes du secteur médiatique.

Il est important de rappeler que Glody Ndaya est une ancienne étudiante de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC) et qu'elle a évolué pendant de nombreuses années au sein d'EventRDC.com, où elle a su démontrer son professionnalisme et son dévouement.

L'ACOFEPE encourage toutes les entreprises médiatiques à suivre cet exemple en promouvant davantage les femmes aux postes de direction. Ensemble, nous pouvons continuer à faire progresser la place des femmes dans les médias congolais et à renforcer leur influence dans le paysage médiatique national.

Fait à Kinshasa, le 31 août 2024