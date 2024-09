Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2024-2025 - L'UNICEF rappelle les mesures d'hygiène indispensables

A l'occasion de la rentrée scolaire en République Démocratique du Congo (RDC), l'UNICEF rappelle l'importance des mesures d'hygiène pour prévenir la propagation de maladies telles que la mpox, le choléra et la rougeole. Cette rentrée scolaire 2024-2025 intervient alors que l'épidémie de mpox a récemment été déclarée comme urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS, et que d'autres épidémies telles que le choléra et la rougeole continuent de circuler.

Alors que plus de 7 millions d'enfants de 5 à 17 ans sont en dehors de l'école, l'UNICEF soutient le Gouvernement congolais pour mobiliser les parents et les communautés afin d'envoyer tous les enfants - filles et garçons - à l'école et à assurer leur maintien tout au long de l'année scolaire. Dans le contexte particulier de cette rentrée scolaire, l'objectif est de s'assurer que les élèves et le personnel scolaire commencent l'année en sécurité, en continuant à apprendre.

Des messages de sécurité ont été élaborés à l'intention des élèves, des enseignants et des parents. Les recommandations essentielles pour les enfants sont les suivantes :

· Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, · Maintenir une certaine distance avec les camarades,

· Signaler immédiatement tout symptôme tel qu'un malaise, une éruption cutanée ou des ampoules à un adulte,

· Respecter scrupuleusement les consignes d'hygiène en milieu scolaire. Les élèves sont également encouragés à partager ces consignes de sécurité avec leurs frères et soeurs, leurs familles, ainsi qu'au sein de leur communauté.

L'UNICEF appelle à une mobilisation de tous les acteurs pour i) fournir aux écoles le matériel nécessaire pour assurer une désinfection régulière des locaux et des équipements, ii) renforcer la surveillance épidémiologique dans les écoles et les communautés environnantes, iii) sensibiliser les élèves, les enseignants et les parents aux mesures de prévention d'hygiène, iv) améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les écoles.

L'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant, et joue un rôle crucial dans leur bien-être psychosocial, surtout en période de stress ou de crise.

Des centaines de milliers d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation à cause des conflits et des catastrophes naturelles et sont ainsi plus exposés aux risques d'abus, de travail et de mariage des enfants.