Afrique: Un partenariat stratégique global avec la Chine

Le Togo et la Chine partagent une vision commune en matière de développement socioéconomique et sur les grands enjeux mondiaux, souligne la présidence de la République dans un document publié à la veille du FOCAC, le sommet Chine-Afrique.

Depuis le début de leur partenariat en 1972, de nombreuses réalisations témoignent de la dynamique et de la qualité des relations d'amitié et de coopération sino-togolaise, en particulier dans les domaines des infrastructures, des investissements, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de l'énergie et de la recherche, en accord avec les Objectifs de développement durable (ODD).

Pékin a joué un rôle crucial dans le développement des infrastructures économiques, routières, aéroportuaires et administratives.

Parmi les projets récents figurent la construction du nouveau terminal de l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma (AIGE) de Lomé, le Grand Contournement de la capitale togolaise, la route du contournement de la Faille d'Alédjo et de Défalé, ainsi que le siège de l'Assemblée nationale et le nouveau centre administratif abritant plusieurs ministères clés tels que ceux de la santé, de l'agriculture, et des enseignements primaire et secondaire. Ces réalisations s'inscrivent dans la politique de transformation structurelle de l'économie togolaise.

Dans le secteur agricole, la Chine a apporté une assistance technique précieuse pour la mise en place du Centre technique agricole de Zanguéra et pour la culture de variétés améliorées de semences de maïs et de riz dans la région de la Kara.

Sur le plan de la santé, le Togo a bénéficié de l'expertise chinoise, notamment avec l'assistance technique au Centre hospitalier régional de Lomé, les missions médicales chinoises au Centre hospitalier Lomé Commune et au Centre hospitalier universitaire de Tomdè à Kara, ainsi que le soutien dans la lutte contre la Covid-19 à travers des dons de vaccins.

Le partenariat sino-togolais a également permis la réalisation de 600 forages dans les zones rurales pour améliorer l'accès à l'eau potable et la distribution de près de 4000 kits solaires pour renforcer l'électrification rurale.

Promotion des Investissements et du Commerce

Les deux pays ont renforcé leur coopération dans les domaines des affaires et des investissements. À la fin de 2022, le montant cumulé des investissements directs de la Chine au Togo atteignait 56 millions de dollars.

En matière d'exportations, ce partenariat a été marqué par l'octroi d'un tarif douanier zéro pour 98 % des produits d'origine togolaise exportés vers la Chine, facilitant ainsi les échanges commerciaux entre les deux nations.

L'engagement du Togo dans la lutte contre l'insécurité a encouragé la Chine à soutenir les initiatives du gouvernement, telles que le Programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes (PURS), avec un don d'un million de dollars US. Cette coopération s'étend également à d'autres initiatives visant à promouvoir la stabilité régionale.

Le partenariat sino-togolais s'est renforcé dans le cadre du FOCAC avec des programmes axés sur la promotion de la santé publique, la paix, la sécurité, l'agriculture, l'innovation numérique, ainsi que les échanges culturels et scientifiques. Le FOCAC joue un rôle clé dans le développement du commerce, des investissements directs étrangers et le développement vert.

Les relations d'amitié et de coopération entre Lomé et Beijing continuent de prospérer, ouvrant la voie à de nouvelles réalisations dans des domaines à fort impact économique et social.

Parmi les projets futurs figurent l'aménagement hydroélectrique de Tététou, la construction et l'équipement d'un laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments, la création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique, et plusieurs projets d'assainissement pour la ville de Lomé.

Ces relations devraient connaître un nouveau dynamisme suite à l'entretien fructueux entre le Faure Gnassingbé et son homologue chinois, Xi Jinping, hier à Pékin.

À cette occasion, les deux dirigeants ont décidé d'élever leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique global, marquant ainsi une étape significative dans la collaboration entre les deux pays.

Cette nouvelle ère de coopération vise à approfondir le multilatéralisme dans le cadre du FOCAC et à promouvoir la solidarité et la stabilité régionales, tout en continuant à renforcer les échanges économiques, culturels et scientifiques.