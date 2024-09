Congo-Brazzaville: Arts martiaux - Plus de 500 athlètes célèbrent les 22 ans du Cercle sportif Funitan

Le plus ancien et plus grand club du close combat au Congo, le Cercle sportif Funitan, a célébré, le 1er septembre en présence de plusieurs invités, ses 22 ans d'existence à travers une journée de démonstration. Cette célébration a été couplée à la première journée sportive des disciplines associées et partenaires.

La grande fête annuelle du Cercle sportif Funitan a tenu toutes ses promesses, car la cour du centre sportif Gothia a été non seulement pleine à craquer mais l'assistance a aussi eu droit aux spectacles de grande facture.

Dix clubs ont presté lors de ces grandes retrouvailles qui ont eu les allures d'un grand festival sportif. Il s' est agi du Tir à l'arc (Club Robin des bois), de la danse contemporaine ( Groupe Action dynamique), de Jiu-jitsu ( Club Ryukuki), du Karaté Wadoryu (Club Boutedo), du karaté kyokushin ( Club Force samuraï), de Hapkido (Club hippique), de Tonfa (Gise club), de kyuksul (Detch Lee Club); de kung-fu (Temple dragon de Shaolin) et de close-combat (Cercle sportif Funitan).

Chaque club, selon son art, a émerveillé le public à travers la démonstration de ses techniques. « Au début, j'avais peur de la foule mais une fois sur le tatami, nous avons exécuté normalement les mouvements. C'est vraiment merveilleux car le public interagissait avec les athlètes. Merci beaucoup aux organisateurs et à tous ceux qui ont répondu présent. Ce genre de moment nous manque énormément », a indiqué une jeune fille karatéka.

%

Cette activité s'inscrit, en effet, dans le programme d'activité de la saison sportive 2023-2024 du club. Elle s'applique dans le cadre de sa politique de vulgarisation et permet de faire non seulement la promotion de cette école de close combat mais aussi de ses disciplines partenaires, tout en permettant au grand public de découvrir les talents cachés des apprenants.

Le directeur technique national et fondateur de ce club, le moniteur Roland Francis Mahoungou, a expliqué que le fait de réunir plusieurs sports sur un même tatami marque la cohésion qui existe entre les pratiquants et les adeptes des arts martiaux.

Notons que les athlètes de l'équipe nationale de close combat, sélectionnés pour représenter le pays aux compétitions internationales prévues en fin septembre, au Mali et à l'Ile Maurice, continuent à se préparer malgré les difficultés logistique et financière. Ce moment de célébration a débuté le 31 août, toujours au centre Gothia, avec l'organisation des conférences-débats à l'intention des apprenants, des responsables sportifs, parents et sympathisants de close combat, de tonfa, de karaté, d'hapkido, de kyuksul, de kung-fu. Les échanges ont porté, entre autres, sur le changement dans les organisations sportives, l'alimentation des sportifs ainsi que la question du genre.