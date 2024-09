Congo-Brazzaville: Fête nationale du Brésil - Cecilia et Savio Santoro en concert à Brazzaville

Sur invitation de l'ambassadeur Renato Soares Menezes, le duo brésilien Cecilia et Savio Santoro agrémentera, le 7 septembre à Brazzaville, la soirée commémorative de la fête nationale de la République Fédérative du Brésil.

Au cours d'un point de presse organisé le 3 septembre à Brazzaville, le duo brésilien Cecilia et Savio Santoro a exprimé sa satisfaction d'être au Congo pour animer la célébration de la fête nationale de leur pays.

« Après Cotonou, mon épouse et moi sommes très heureux de revenir en Afrique, notamment au Congo pour animer la soirée relative à la célébration de la fête nationale de notre pays. Au cours de notre prestation, nous allons proposer au public une musique brésilienne variée portant sur plusieurs thèmes tel que la forêt de l'Amazonie », a expliqué Savio Santoro.

Pendant la soirée commémorative, le couple proposera également des chansons du poète du 18e siècle, des chansons sentimentales, etc.

Savio Santoro s'est déjà produit en tant que soliste dans plusieurs orchestres brésiliens et a donné des récitals dans de nombreux pays (Bénin, Chine, Costa Rica, Etats-Unis, Finlande, Guatemala, Angleterre, Italie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Roumanie, Trinité-et-Tobago, etc.). Il a joué dans l'orchestre symphonique national de 1993 à 2008, et dans la jeunesse musicale World orchestra. Il a participé à la tournée européenne de l'Orchestre symphonique de l'Etat de Sao Paulo, le tout couronné par divers prix.

Titulaire d'une maîtrise en musique de l'université de Yale et d'un doctorat en arts musicaux de l'université de Boston, Savio Santoro est professeur associé d'alto à l'université fédérale de Pernambuco et a également enseigné l'alto à l'université fédérale de Acre et au Conservatoire brésilien de musique.

Son épouse, Cecilia Santoro, est titulaire d'un baccalauréat et d'une licence en musique de l'université fédérale de Pernambuco (UFPE). Elle est détentrice d'un diplôme d'études supérieures en éducation musicale du collège Dom Alberto. Elle a été membre du groupe de musique baroque « Sonoro Officio », avec lequel elle a produit un CD, etc. Dans sa carrière internationale, Cecilia Santoro a donné des récitals de musique de chambre en tournée en Bolivie et au Pérou. Actuellement, elle est altiste au sein de l'orchestre sinfonieta de l'UFPE et enseigne le violon et l'alto dans plusieurs écoles de musique à Acre et à Pernambuco.

Lors de la fête nationale de la République fédérale du Brésil, le duo Cecilia et Savio Santoro sera accompagné de la chanteuse congolaise La Pie d'Or.

Les Brésiliens célèbrent leur fête nationale chaque année dans les 26 Etats qui composent cette fédération. Ce jour férié, d'impressionnants défilés militaires sont organisés. Rappelons que le Brésil, ancienne colonie portugaise, a proclamé son indépendance le 7 septembre 1822.