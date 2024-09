Seychelles: Le groupe Hilton au pays offre aux étudiants en ingénierie une expérience professionnelle

Les étudiants de l'Institut de technologie des Seychelles (SIT) auront l'opportunité de poursuivre des opportunités de carrière et d'acquérir une expérience professionnelle au sein d'hôtels sous la marque Hilton, grâce à un protocole d'accord (MOU) récemment signé.

Le protocole d'accord a été signé lundi entre l'Institut et Hilton Seychelles par Vinesh Hurrychurn, directeur principal des opérations d'ingénierie de Hilton et le directeur de l'Institut, Ferdinand Desnousse.

Grâce à cet accord, les hôtels gérés par Hilton aux Seychelles et le SIT collaboreront dans le secteur de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP), avec un accent particulier sur les opérations d'ingénierie au sein de l'industrie hôtelière.

"Cet accord est énorme pour SIT, car les étudiants, en particulier dans les domaines de l'ingénierie, pourront acquérir une expérience précieuse en travaillant dans ces hôtels aux Seychelles, où ceux qui obtiennent de bons résultats pourraient même avoir la possibilité de travailler dans d'autres hôtels gérés par Hilton dans la région", a déclaré M. Desnousse.

L'accord verra les deux entités collaborer et mettre en oeuvre des programmes de formation pédagogique conformément au programme proposé par SIT. Il assurera également l'alignement avec les standards de l'Institut et internationales pour faciliter le développement professionnel des individus dans le secteur hôtelier.

Le protocole d'accord présentera également des opportunités de planifier et d'organiser des événements, notamment des ateliers d'orientation professionnelle et des salons de l'emploi, pour améliorer l'employabilité au sein des opérations d'ingénierie du secteur hôtelier. Cela permettra également d'explorer les opportunités permettant à Hilton de soutenir SIT dans la création d'approches innovantes en matière de développement des étudiants.

Selon Hilton, qui gère six hôtels aux Seychelles, la collaboration encouragera également les étudiants qualifiés du SIT à poursuivre une carrière dans l'industrie hôtelière en proposant des stages et des opportunités d'emploi chez Hilton. Sous réserve de disponibilité, cela renforcera la préparation des étudiants à des rôles de leadership en ingénierie et mettra en oeuvre des programmes ciblés pour promouvoir l'inclusion et la diversité au sein des opérations d'ingénierie dans le secteur hôtelier.

Il s'agit du premier protocole d'accord de ce type à être signé avec un hôtel, tandis que le SIT a des accords avec d'autres entreprises locales, pour permettre aux étudiants d'y acquérir une expérience professionnelle.

Le Seychelles Institute of Technology est un établissement d'enseignement et de formation technique et professionnel créé en 2015 sous l'égide du ministère de l'Éducation.

À l'heure actuelle, le SIT propose aux étudiants des programmes allant du certificat au diplôme avancé, dans des domaines tels que le génie mécanique, les télécommunications, les technologies de l'information et l'ingénierie automobile, entre autres.