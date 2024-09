Afrique: FOCAC 2024 - Opération de charme auprès des Hommes d'affaires chinois

En marge du forum sur la coopération sino-africaine qui se tient du 4 au 6 septembre 2024 dans la capitale chinoise, l'ambassade du Burkina Faso à Pékin a organisé une conférence de promotion économique Chine-Burkina Faso, le 02 septembre 2024.

Il ya de bonnes raisons d'investir au Burkina Faso. Au nombre de celles ci figurent le cadre réglementaire favorable à l'investissement, la maîtrise de l'inflation, le bon degré d'ouverture commercial au Burkina Faso, et la disponibilité de terres cultivables.

C'est le message principal qui a été véhciulé par l'Ambassade du Burkina Faso en Chine auprès des Hommes d'affaires chinois lors d'une conférence de promotion économique Chine-Burkina Faso organisé le 02 septembre 2024 en marge du Forum Chine-Afrique 2024 qui se tient du 4 au 6 septembre 2024 dans la capitale chinoise. À travers deux présentations faites par le directeur général de l'Agence burkinabè des investissements (ABI) et le secrétaire technique de l'Offensive agropastorale et halieutique, les hommes d'affaires chinois ont découvert les domaines dans les lesquels, ils pourraient investir au Burkina Faso, allant de l'agriculture à la santé, en passant par les mines, l'énergie, les infrastructures, la promotion immobilière, le transport, le tourisme etc.

Conscient des réticences que peuvent engendrer la situation sécuritaire du pays, l'Ambassadeur du Burkina Faso en Chine Daouda Bitié est vite monté au créneau: "Le Burkina Faso est fréquentable et fréquenté, avec l'arrivée sans discontinuité d'hommes d'affaires de tous les horizons".

Il a par ailleurs indiqué que la jeunesse de son pays qui constitue la majorité de la population, est une véritable force pour les entreprises chinoises qui voudront bien s'y installer pour faire prospérer leurs activités.

Tous ces échanges se sont déroulés sous l'oeil admiratif du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré qui a salué à juste titre l'initiative de l'Ambassade du Burkina Faso à Pékin. Pour lui, celà va permettre de resserrer les liens économiques et commerciaux entre acteurs du secteur privé burkinabè et chinois. "Avec un tel cadre, les relations économiques et commerciales entre le Burkina Faso et la Chine ont un bel avenir", est convaincu le chef de la diplomatie burkinabè.

Lors de cette conférence, la partie chinoise par l'entremise de Beijing Haunland International Business Association, a également présenté des entreprises évoluant dans des domaines tels que les infrastructures modernes, l'énergie, l'intelligence artificielle etc, qui sont disposées à offrir leurs services à l'État et à la population burkinabè.

Burkinabè et chinois présents à cette rencontre ont émis le voeu de voir la coopération rester dynamique entre leurs pays.