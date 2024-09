Afrique: Crise du football camerounais - Joueurs forcés de rejoindre brys avant Cameroun/Namibie

Le football camerounais traverse une période tumultueuse à l'approche du match crucial Cameroun-Namibie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. La tension entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a atteint son paroxysme, plongeant les Lions Indomptables dans une situation sans précédent.

Lundi soir, une scène surréaliste s'est déroulée à l'aéroport de Douala. Onze joueurs de l'équipe nationale ont été contraints par la police de suivre l'entraîneur belge Marc Brys à Yaoundé, révélant ainsi l'ampleur de la crise qui secoue l'institution. Cette intervention des forces de l'ordre dans les affaires sportives soulève de nombreuses questions sur l'autonomie du football camerounais et le respect des normes internationales.

Le capitaine Vincent Aboubakar, figure emblématique de l'équipe, avait auparavant contacté la Fecafoot pour obtenir des informations sur les prochains matchs. Ce geste laissait présager une possible adhésion des joueurs aux directives fédérales. Cependant, la tournure des événements a pris tout le monde de court.

Bernard Tchoutang, ancien international camerounais, a exprimé son incompréhension face à la situation actuelle : "À mon époque, ça ne pouvait pas arriver. On aurait signé une pétition en soutien à la fédération, car nous connaissions nos statuts et nos devoirs." Il souligne également les risques encourus par les joueurs en termes d'assurance et de responsabilité en cas de blessure dans ce contexte flou.

La controverse soulève des interrogations sur la capacité de résistance des joueurs face à cette situation. Certains observateurs estiment que le statut précaire de nombreux joueurs dans leurs clubs respectifs pourrait expliquer leur apparente docilité. La plupart étant des remplaçants ou en fin de carrière, ils seraient plus enclins à suivre les directives pour préserver leur place en sélection nationale.

Cette crise pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le Cameroun. La Namibie pourrait potentiellement remporter le match sur tapis vert, compte tenu des irrégularités dans la préparation de l'équipe camerounaise. De plus, le risque d'une suspension par la FIFA et la CAF plane sur le pays si la situation ne se normalise pas rapidement.

La Fecafoot se trouve dans une position délicate. D'un côté, elle doit affirmer son autorité et ses prérogatives, notamment lors des matchs à l'étranger où l'influence du ministère des Sports est moindre. De l'autre, elle doit travailler à la qualification de cette équipe, malgré les tensions internes et les défis sportifs.

Le règlement FIFA/CAF est clair : les dates et lieux des matchs sont définitifs, sauf cas de force majeure. La crise actuelle pourrait-elle être considérée comme telle ? C'est une question qui risque d'être débattue dans les prochains jours.

L'avenir du football camerounais semble incertain. La résolution de cette crise nécessitera un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes : la Fecafoot, le ministère des Sports, les joueurs et les instances internationales. L'objectif commun devrait être de préserver l'intégrité du sport et les chances de qualification du Cameroun pour la CAN 2025.

En attendant, les supporters des Lions Indomptables restent dans l'expectative, espérant une issue favorable à cette crise qui ternit l'image du football camerounais sur la scène internationale.