Afrique: Le Ghana ouvre grand ses frontières aux investisseurs mauriciens

Ce pays d'Afrique de l'Ouest n'a pas lésiné sur les moyens pour démontrer son potentiel à d'éventuels investisseurs mauriciens. Son ministre-adjoint aux Affaires étrangères et à l'Intégration régionale a animé les 26 et 27 août, un forum assorti d'une exposition de produits «Made in Ghana» à l'Economic Development Board à Ébène.

Une «occasion en or» au sens figuré et propre. Le gouvernement ghanéen l'aura offerte à Maurice, les 26 et 27 août au siège de l'Economic Development Board (EDB) avec le Ghana Day Business Forum. Au sens propre, le Ghana est le deuxième plus gros exportateur de l'or et vise environ 4,5 millions d'onces d'or en 2024 contre son record historique de 3,1 millions d'onces en 2022. Les investisseurs mauriciens parviendrontils à frayer leur chemin dans le secteur très compétitif de l'exploitation minière ? Selon Kwaku Ampratwum-Sarpong, ministre-adjoint aux Affaires étrangères et à l'Intégration régionale du Ghana, «il y a de l'or partout. Des dizaines de mètres sous votre lit, il y a des miniers qui sont en train de creuser pour récupérer le précieux métal».

Au sens figuré, le Business Forum est venu exposer aux investisseurs et hommes d'affaires mauriciens les nombreuses opportunités d'y faire de bonnes affaires. Pour Kwaku Ampratwum-Sarpong, l'intérêt de cette plate-forme d'échanges s'étend sur cinq axes qui sont : la nécessité de réunir les hommes d'affaires mauriciens et ghanéens pour explorer des domaines d'intérêts communs ; la présentation du Ghana comme le tremplin incontournable pour mettre en place des projets d'investissement dans les pays d'Afrique occidentale et favoriser les relations économiques et commerciales entre nos deux pays ; la promotion de produits fabriqués spécifiquement au Ghana - huiles de noix et de karité, cacao, textiles, colliers et fruits secs, entre autres ; la création de conditions optimales pour augmenter le volume d'exportation des produits du Ghana vers Maurice ; la mise sur pied de programmes de sensibilisation pour explorer les opportunités commerciales entre le Ghana et Maurice sous l'African Continental Free Trade Area (AfCFTA).

Le facteur qui a motivé le Ghana, c'est attirer l'intérêt des grands groupes mauriciens à investir dans la région et sur le continent, dont Madagascar, le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud. Les échanges avec les pays du continent ont atteint $ 1,3 Mds en 2023. Si le Ghana s'engage dans cette prospection, c'est que l'Afrique occidentale attend davantage d'investisseurs. C'est pour cela que le Ghana Investment Promotion Centre (GIPC), la Ghana Export Promotion Authority (GEPA) et Kulana Services Limited, le prestataire de solutions numéro 1 du Ghana pour les technologies innovantes, étaient aux côtés de Kwaku Ampratwum-Sarpong et d'Elizabeth Nyantakyl, la consule générale du Ghana à Maurice.

Pour Kwaku AmpratwumSarpong, si deux facteurs devraient dissiper les craintes des hommes d'affaires mauriciens à se rendre dans son pays, ce sont la démocratie et la sécurité. «Au Ghana, des institutions gouvernementales telles que le GIPC, la GEPA, le Ghana Free Zones Board (GFZB), le Ghana Enterprise Agency, entre autres sont là pour assister, sécuriser et soutenir tout projet d'investissement dans le pays.»

Les premiers résultats

La volonté du gouvernement du Ghana de renforcer la coopération économique avec Maurice s'est traduite par l'ouverture d'un consulat général à Port-Louis en mai 2019. Pour Elizabeth Nyantakyl, cette installation donne des signes que les choses iront dans la bonne direction. «Personne ne peut nier la contribution de Maurice dans sa quête de renforcer davantage les fondements même de l'économie globale. Le Ghana a été désigné comme un des pays clés sur lequel Maurice peut compter pour explorer le potentiel des domaines où les relations bilatérales entre les deux pays peuvent déboucher sur des résultats concrets.»

Drishtysingh Ramdenee, secrétaire général de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI), n'a pas caché son optimisme que le renforcement des liens d'échanges entre les deux pays puisse contribuer à des opportunités d'affaires inexplorées jusqu'ici. «En misant sur les forces respectives des deux pays, la consolidation de notre collaboration, et la recherche d'opportunités susceptibles de donner les résultats escomptés,nous pouvons récolter une croissance économique significative des deux pays. Nos gouvernements ont jeté les bases pouvant aider à atteindre de tels objectifs par des initiatives fondées sur une stratégie bien rôdée et des accords bilatéraux.»

Réciprocité assurée

Pour Ken Poonoosamy, Chief Executive Officer (CEO) de l'EDB, la réciprocité au désir du gouvernement ghanéen de consolider davantage ses relations bilatérales avec Maurice est à l'ordre du jour. «Il est dans le plan d'action de Maurice de collaborer et d'entamer un partenariat avec les institutions et organisations ghanéennes et de présenter le centre mauricien des services financiers comme une juridiction complémentaire pour atténuer les risques et contraintes associés à la mise en route de projets d'investissement et d'opérations sur le continent africain.» Il a mis en avantles traits saillants du secteur mauricien des services financiers, dont sa transformation en plate-forme régionale pour des opérations financières ; sa contribution pour l'orientation de projets d'investissement vers le continent africain ; les efforts déployés pour s'adjuger le statut d'un centre financier sûr ; les moyens pour faciliter les projets d'investissement transfrontaliers ; et l'efficacité de sa performance avec des projets d'investissement d'un montant de $ 82 Mds.

Profil économique

· Population : 34 millions

· Secteurs : minier, manufacturier et agricole

· Classement : 2e plus gros producteur mondial d'or et 4e du cacao

· Croissance du PIB : 2,8 % en 2024

· Échanges 2019-2023

· Exportations mauriciennes

Rs 22 millions pour cette période, dont Rs 20 millions en 2023

Principaux produits : graphiques comme outil de transmission du savoir et matériaux d'emballages

· Importations mauriciennes

Rs 7,2 millions pour cette période, dont Rs 7 millions en 2023

Principaux produits : bois scié ou déchiqueté, fruits frais - goyaves, figues, dattes et mangues.