Afrique du Nord: Le Caire - Débat sur le théâtre contemporain avec la participation d'académiciens marocains

Le Caire — Des académiciens et dramaturges marocains ont pris part, lundi, à des séances de débat organisées dans le cadre de la 31ème édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire. Ce festival, qui a débuté dimanche, est marqué par une série de "séances intellectuelles" et de "tables rondes" autour de questions se rapportant à la nature du "père des arts", à son essence, à ses propres caractéristiques et à l'évolution du théâtre contemporain.

La première séance, dédiée à la thématique de la pluralité des identités dans le théâtre, a été marquée par la présence du critique de théâtre marocain Abdelouahed Ben Yasser et du dramaturge et professeur de théâtre à l'université Mohammed Ier de Oujda, Mustapha Ramadani.

Abordant le concept de l'identité dans le théâtre contemporain, M. Ben Yasser a souligné la nécessité d'examiner et de questionner ce concept, étant donné qu'il se réfère souvent à la notion de culture, d'où le terme d'"identité culturelle".

L'interférence et la diversité culturelles dans le théâtre contemporain sont récents puisque le concept de mise en scène théâtrale l'est tout autant, a-t-il également relevé, notant que ce n'est qu'avec les expériences avant-gardistes de certaines figures théâtrales internationales que ce brassage a été abordé sur la base de fondements esthétiques clairs.

Pour sa part, M. Ramadani a focalisé son intervention sur la thématique de la pluralité dans le théâtre, estimant que "le prisme à travers lequel est abordé le théâtre détermine notre perception et notre vision de cet art, bien qu'il s'agisse essentiellement de la même discipline artistique".

Il a expliqué qu'"il était naturel que les méthodes de création théâtrale soient multiples, et que l'on ne puisse pas s'attendre à ce que l'acte de création, à l'Est comme à l'Ouest, soit unique". Tenue sous le thème "L'esthétique/le théâtre et la résistance à la centralité", la deuxième session a vu la participation de Kamal Khalladi, chercheur, dramaturge et professeur de dramaturgie à la Faculté des Langues, des Lettres et des Arts de l'Université Ibn Tofail de Kénitra.

M. Khalladi a souligné que les universitaires et les professionnels ont tendance à envisager le théâtre du 3è millénaire selon deux principaux courants de pensée. Il a expliqué que "ceux-ci sont désormais plus enclins à croire que la notion de nation unifiée et homogène a cédé la place à une vision du théâtre comme un espace ouvert qui est constamment remodelé sous la pression des transformations politiques, économiques, culturelles et technologiques".

Cette édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire, qui se tient jusqu'au 11 septembre, se distingue par une présence marocaine aux différentes manifestations et activités. Le Royaume est ainsi représenté par la pièce théâtrale "Fatair Atoufah" (Tartes aux pommes) de la troupe "Douze Tmasra7", réalisée par Abdeljabar Khamrane et écrite par le Soudanais Amjad Abu Alala.

La scénographie et la chorégraphie de cette pièce de théâtre, interprétée par Rajae Kharmaz, Zineb Ennajem, Noureddine Saadane et Zakaria Haddouchi, ont été signées respectivement par Youssef El Arkoubi et Taoufiq Izeddiou.

Le Festival international du théâtre expérimental du Caire est l'un des plus anciens festivals internationaux spécialisés dans la présentation de spectacles de théâtre expérimental du monde entier. Il se veut un pont d'échange et de communication entre les différentes cultures et sociétés par le biais de l'art, vise à présenter les nouveautés de la scène théâtrale internationale.