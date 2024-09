Ethiopie: La Représentante de la FAO a salué les progrès réalisés par le pays pour rendre l'agriculture productive et inclusive.

Addis Abeba — L'Éthiopie a fait des progrès significatifs dans le secteur agricole, a dévoilé le représentant de la FAO en Éthiopie et Coordonnateur sous-régional Zimudzi.

Dans un entretien exclusif avec ENA, la Représentante de la FAO en Éthiopie et Coordonnatrice sous-régionale pour l'Afrique de l'Est, Farayi Zimudzi, a déclaré que le gouvernement fait des progrès louables pour rendre l'agriculture à la fois productive et inclusive.

En outre, elle a souligné des programmes nationaux clés tels que « Ye Lemat Tirufat » qui se concentre sur les chaînes de valeur critiques, notamment le miel, le lait, la pêche, l'aquaculture et la production d'oeufs.

De telles initiatives sont vitales pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au coeur de la mission de la FAO, a ajouté Zimudzi.

Le secteur agricole éthiopien a en effet démontré des progrès remarquables ces dernières années, sous l'impulsion de diverses initiatives gouvernementales visant à transformer le secteur. Ces efforts concertés ont effectivement positionné le pays pour une croissance et un développement durables dans le secteur agricole.

Selon Zimudzi, le programme éthiopien sur le blé, qui vise à stimuler la production céréalière pour la consommation intérieure et l'exportation, joue un rôle vital pour la nation.

« Du point de vue de la FAO, ces initiatives sont à la fois cruciales et stratégiquement importantes. Par exemple, le programme sur le blé, qui vise à stimuler la production de céréales pour la consommation intérieure et l'exportation, joue un rôle vital pour la nation. L'association de ce programme avec les chaînes de valeur riches en micronutriments du programme « Ye Lemat Tirufat » démontre ce qui peut être accompli avec la volonté et l'engagement politiques. Ces efforts sont d'excellents exemples de ce qui est possible lorsqu'on s'engage à faire avancer les priorités agricoles. »

En outre, la représentante de la FAO a souligné l'importance d'une approche holistique des systèmes agroalimentaires, soulignant qu'il est essentiel non seulement de se concentrer sur la production, mais aussi d'investir dans la transformation et la création de valeur ajoutée.

Elle a également souligné le rôle de la FAO dans l'aide apportée à l'Éthiopie dans l'élaboration de politiques et la gestion des pertes après récolte, en veillant à ce que les agriculteurs puissent utiliser pleinement leurs produits en termes de qualité et de quantité. « Notre collaboration a été essentielle pour façonner l'environnement politique de l'agriculture et du développement rural. »

Zimudzi a noté que ce forum constituait une étape cruciale pour attirer les investissements et dynamiser le secteur agricole éthiopien.

Le représentant a également souligné la nécessité d'une collaboration continue pour traduire les discussions du forum en investissements concrets, en mettant l'accent sur les pratiques intelligentes face au climat et la création d'emplois.

Selon Zimudzi, l'agriculture éthiopienne vit une période passionnante. « Avec une coopération continue, je suis convaincu que l'Éthiopie sera le chef de file de la construction d'un secteur agricole dynamique, durable et résilient au climat pour toute la région. »

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est un partenaire de longue date de l'Éthiopie, offrant un soutien politique et une mise en oeuvre considérables depuis que le pays l'a rejoint en tant que membre fondateur en 1945.