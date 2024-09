Ethiopie: Le pays a lancé un programme visant à transformer fondamentalement le paysage de l'aviation

Addis Abeba — L'Autorité éthiopienne de l'aviation civile a lancé un programme de transformation qui vise à transformer fondamentalement le paysage du secteur de l'aviation du pays.

S'exprimant lors de l'événement de lancement aujourd'hui, le ministre d'État des Transports et de la Logistique, Dhenge Boru, a noté que le programme de transformation permettra à l'industrie de l'aviation civile éthiopienne de faire face à la technologie émergente de l'aviation et de faire évoluer les exigences réglementaires et politiques.

Selon lui, un processus de transformation critique est essentiel pour établir une aviation internationale compétente et un pôle régional de premier plan en Afrique.

Le ministre d'État a ajouté que son ministère fournira le soutien nécessaire à la réussite du programme de transformation.

Le directeur général de l'Autorité éthiopienne de l'aviation civile, Getachew Mengiste, a indiqué que les raisons derrière la transformation de l'industrie de l'aviation sont de répondre à la demande croissante de transport aérien, de promouvoir le développement économique, d'améliorer la compétitivité mondiale, de renforcer la résilience face aux défis futurs et de suivre le rythme des technologies et des tendances émergentes de l'industrie.

Le directeur général a expliqué que la croissance du commerce électronique et de la logistique électronique, l'évolution des exigences réglementaires et politiques ainsi que les questions de durabilité environnementale en termes d'objectifs d'aspiration mondiaux à long terme, de système de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale, d'efficacité opérationnelle, d'amélioration technologique, entre autres, sont les autres raisons qui ont nécessité le lancement du programme.

Il a enfin exhorté les parties prenantes à participer activement à la fourniture des soutiens nécessaires au développement et à la réalisation du programme de transformation de l'aviation civile.