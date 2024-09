Algérie: Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune s'engage à accorder aux jeunes la 'place qui leur sied' et à réviser plusieurs lois

Alger — Le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 7 septembre, M. Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, mardi à Alger, son engagement à accorder aux jeunes "la place qui leur sied" et à réviser plusieurs lois.

Animant un meeting à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, au dernier jour de la campagne électorale, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que, s'il est réélu pour un second mandat, il accordera aux jeunes, qui représentent plus de 70% de la population algérienne, la "place qui leur sied" à travers plusieurs mesures et dispositions, notamment "la création d'emplois avec des salaires décents".

Après avoir souligné la présence de jeunes aujourd'hui dans les assemblées nationale et locales élues ainsi qu'au sein du gouvernement, M. Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à "continuer à soutenir les jeunes et à mettre tous les moyens à leur disposition".

Le candidat indépendant s'est également engagé à créer 20.000 projets d'investissement couvrant plusieurs domaines et à offrir "les facilités nécessaires en termes de foncier et de crédits bancaires pour favoriser l'essor et la prospérité de notre pays et contribuer la création d'emplois".

Il a insisté, à cet égard, sur "la nécessité de mobiliser toutes les forces vives du pays et d'augmenter la production nationale, notamment agricole", rappelant son engagement à "soutenir les agriculteurs, à mettre fin à l'importation de blé, de maïs et d'orge et à augmenter les surfaces irriguées".

Le candidat indépendant s'est, par ailleurs, engagé à "clore le dossier des statuts des enseignants et du personnel paramédical d'ici 2025", mais aussi à "renforcer la protection de l'enfance" et à "généraliser l'utilisation des tablettes numériques dans les écoles", soulignant que "notre pays se dirige résolument vers la numérisation pour asseoir la transparence et éliminer l'opacité qui prévalait auparavant".

De plus, M. Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à "régler définitivement le problème de l'approvisionnement en eau potable fin 2024", assurant qu'il poursuivra, en cas de victoire, la réalisation de stations de dessalement, l'interconnexion des barrages et plusieurs autres projets dans ce secteur.

Il s'est également engagé à réviser le code communal pour "donner des moyens aux jeunes élus" ainsi que d'autres lois pour "gérer le pays selon une vision prospective en prévision de l'augmentation de la population dans le futur, éviter les crises et gérer nos affaires en douceur", a-t-il dit.

Après avoir salué les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger pour leur engagement à accomplir leur devoir électoral lors de cette élection présidentielle, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé à poursuivre la prise en charge de leurs préoccupations, rappelant l'intérêt qu'il a accordé à la communauté lors de son premier mandat présidentiel, notamment en leur permettant de bénéficier du droit à la retraite.

Evoquant les réalisations accomplies au cours des dernières années, le candidat indépendant a dit : "nous avons fait des pas qui ont évité au pays la vile conspiration de certaines parties et d'une issaba qui a pillé les richesses du pays".

"Nous ne leur pardonnerons pas. Ils serviront de leçon", a martelé M. Abdelmadjid Tebboune.

Après avoir salué les "pas géants" franchis par l'Armée nationale populaire (ANP) dans "le processus de modernisation, de professionnalisation et de formation", M. Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à "poursuivre sur cette voie" et à "continuer de renforcer les capacités de l'Armée".

Faisant remarquer que l'Algérie est désormais "ciblée", il a souligné "la nécessité pour notre pays d'être fort pour pouvoir défendre ses frontières et sa souveraineté".

Se félicitant de la place retrouvée par la diplomatie algérienne sur la scène internationale, le candidat indépendant a réaffirmé son engagement à poursuivre le soutien aux causes justes de par le monde, en tête desquelles les causes palestinienne et sahraouie, et à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, conformément à la légalité internationale.

Abdelmadjid Tebboune a aussi mis en avant son engagement à poursuivre la défense de l'Etat de Palestine afin qu'il devienne un Etat de plein droit au sein de l'Organisation des Nations Unies, insistant sur la nécessité de poursuivre les auteurs des crimes de génocide à l'encontre du peuple palestinien.

Au terme de son meeting, tenue en présence de ses soutiens, dont des chefs de partis, des présidents d'organisations nationales et d'associations et des cheikhs de zaouïas, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé les Algériens à voter massivement le 7 septembre pour que "l'Algérie triomphe de ses ennemis".