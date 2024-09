Algérie: Présidentielle - Appel des trois candidats à un vote massif pour une Algérie forte, stable et unie

Alger — Les trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, ont renouvelé, mardi à Alger, au 20e et dernier jour de la campagne électorale, leur appel aux citoyens à se rendre massivement aux urnes pour voter en faveur d'une Algérie forte, stable et unie.

Le candidat du parti du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, a renouvelé, lors d'un meeting populaire à Alger, son appel au peuple algérien à "se rendre massivement" aux urnes, pour choisir le projet "le plus approprié" pour l'avenir du pays.

Il a affirmé que "le changement auquel les citoyens aspirent ne peut être réalisé sans le vote", appelant ainsi à "se rendre massivement aux urnes, samedi prochain, pour choisir le président qui est à même de concrétiser le rêve algérien".

Pour le candidat Aouchiche, l'Algérie, "de par ses composantes et ses compétences à l'intérieur du pays et à l'étranger, et son patrimoine civilisationnel et historique", est en mesure de réaliser le développement escompté sur tous les plans, rappelant les principaux axes de son programme électoral, notamment au volet social.

Il a ainsi promis de faire de l'économie algérienne "la deuxième économie en Afrique", réitérant son engagement à créer 450.000 emplois, à réaliser deux (2) millions de logements, à augmenter les salaires, les allocations et la bourse universitaire, consacrer une allocation aux femmes au foyer et renforcer le pouvoir d'achat des citoyens.

Le candidat indépendant s'est également engagé à créer 20.000 projets d'investissement couvrant plusieurs domaines, à soutenir les agriculteurs, à mettre fin à l'importation de blé, de maïs et d'orge, à augmenter les surfaces irriguées et à "régler définitivement" le problème de l'approvisionnement en eau potable "fin 2024".

Il s'est, d'autre part, engagé à "clore le dossier des statuts des enseignants et du personnel paramédical d'ici 2025", renforcer la protection de l'enfance, revoir le découpage administratif, créer de nouvelles wilayas, réviser le code communal, poursuivre la prise en charge des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger et à renforcer davantage les capacités de l'Armée nationale populaire (ANP).

Abdelmadjid Tebboune a également réitéré son engagement ferme à poursuivre le soutien aux causes justes de par le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie, appelant enfin les Algériens à voter massivement le 7 septembre pour que "l'Algérie triomphe de ses ennemis".

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a, pour sa part, appelé les Algériens, lors d'un meeting populaire à Alger, à se rendre massivement aux urnes pour participer à l'édification du pays et au renforcement de sa stabilité et de son unité, mettant en exergue l'importance de cette élection qui se déroule dans "une conjoncture cruciale et charnière", compte tenu du contexte de crises régionale et internationale.

Le candidat du MSP a assuré que les 62 engagements contenus dans son programme électoral représentent "des solutions aux différentes préoccupations des Algériens", s'engageant ainsi à "impliquer tout le monde dans leur concrétisation à travers un partenariat politique qui offre la chance à tous les Algériens".

Il s'est également engagé, s'il est élu président, à "revoir le découpage administratif et à créer des pôles économiques", tout en "s'intéressant à l'élément humain à travers la promotion des secteurs de l'éducation, la formation, la santé et les services".

Le candidat du MSP a, en outre, réitéré son engagement à "impliquer la communauté nationale établie à l'étranger dans les programmes économiques, de développement et sociaux de manière à lui permettre de contribuer au progrès et à la prospérité du pays".