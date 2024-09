Congo-Brazzaville: Campagne sur la sécurité routière - Les partenaires de LCR apprécient l'initiative

La campagne sur la sécurité routière organisée par La Congolaise des routes (LCR) et lancée à la gare Lifoula, en présence du sous-préfet d'Ignié, Antoine Gervais Okombo-Djouelet, arrive à son terme le 15 septembre.

Animée sur les réseaux sociaux du 29 juillet au 15 septembre, la campagne organisée par LCR sur le thème « Ensemble pour une route plus sûre » vise à sensibiliser les usagers de la route à la sécurité routière eu égard aux statistiques alarmantes des accidents, notamment sur les 535 km de la route nationale nº1 (RN1) et les 36 ponts entre Brazzaville et Pointe-Noire.

En effet, afin de faciliter la compréhension des messages par les usagers, LCR a conceptualisé les comportements à éviter qui sont les cinq commandements de la route. Ceux-ci représentent un élément-clé au coeur de la campagne. Il s'agit de dépasser au virage, tu éviteras (la prudence est de mise dans les virages, où la visibilité est réduite et le risque d'accident est élevé.) ;

vitesse, tu réduiras (respecter les limitations de vitesse est essentiel pour la sécurité de tous les usagers de la route) ; à droite tu resteras (rester sur la voie de droite permet de maintenir un flux de circulation régulier et sécuritaire.) ; alcool, avant de rouler tu éviteras (la consommation d'alcool altère les capacités de conduite et augmente considérablement le risque d'accident) ; conduire fatigué, tu refuseras (la fatigue est l'un des principaux facteurs d'accidents. Il est crucial de s'assurer d'être en pleine forme avant de prendre le volant).

Le déploiement de cette campagne à travers les cinq commandements qui sont déclinés en différents supports et affichés sur différents espaces de la RN1 pour une bonne compréhension du message (qui se fait en plusieurs étapes) a fait réagir les partenaires de LCR qui ont salué la démarche adoptée. Parmi eux, la gendarmerie nationale par le biais du colonel major Bède Florentin Mbika, responsable au commandement national de cette force ; l'Egis à travers son directeur général, Jean Charles Lhommée ; et l'association Cercle des jeunes dynamiques, par l'entremise de son président, Celand Chancel Loembat Masimango.

Pour le colonel major Bède Florentin Mbika, la route est un vecteur de développement qui permet le déplacement des personnes et des biens. Tous les gens qui l'empruntent devaient partir d'un point à un autre en toute sécurité. La campagne de sensibilisation lancée par LCR est la bienvenue, parce qu'elle permet de rappeler aux usagers de la route à quoi ils sont tenus.

« Le commandement de la gendarmerie nationale met au coeur de son action les problèmes de sécurité routière qui sont réels dans notre pays. Le cadre de partenariat qui est mis en place avec LCR nous aide à faire que nos missions soient allégées. LCR accompagne les usagers sur la route et nous faisons de sorte que les usagers comprennent les dangers, les mesures à respecter et que leur vie passe avant tout. Donc, le cadre de partenariat mis en place avec LCR est pour nous une aubaine qui nous permet de tisser des relations en plus de la sécurité dans le cadre des secours à apporter », a indiqué le colonel major.

La sécurité routière dépend du comportement des usagers

Pour sa part, le directeur général d'Egis, Jean Charles Lhommée, s'est dit heureux que LCR associe sa structure qui est son sous-traitant exclusivement dédié à la RN1 à cette action de sensibilisation routière. Pour lui, la sécurité routière dépend du comportement des usagers, c'est aujourd'hui le point concret, mais c'est également la qualité de l'infrastructure sur laquelle on roule, sur laquelle au quotidien LCR intervient pour améliorer les choses. « LCR a diffusé des commandements qu'il convient de respecter. Au-delà, il faut avoir une attitude responsable et humaine vis-à-vis de ses concitoyens quand on utilise la route. Egis a quatre cents personnes qui travaillent dans le péage, dans les patrouilles (la coordination quand il y a un accident, on appelle les gendarmes, les pompiers) en sous-traitance de LCR », a expliqué le directeur général d'Egis.

Enfin, Celand Chancel Loembat Masimango, président de l'association Cercle des jeunes dynamiques, a loué lui aussi cette campagne qui est un pas essentiel vers une prise de conscience collective. Selon lui, la sécurité routière est un enjeu majeur qui touche tous les citoyens, et il est crucial d'éduquer la population, notamment les jeunes, sur les comportements à adopter pour éviter les accidents.

Cette campagne est une excellente initiative qui rappelle à chacun l'importance de la prudence sur la route. « La démarche collective est fondamentale, car en unissant nos forces avec des organisations comme LCR, le syndicat et la DDGT, nous pouvons créer un impact beaucoup plus fort et toucher un public large. Cette collaboration permet d'échanger des idées, des ressources et d'amplifier notre message commun.

Ensemble, nous avons la capacité d'influencer positivement le comportement des usagers de la route. Pour pérenniser ce que LCR a commencé, nous aussi, dans d'autres domaines, nous mettrons en place des campagnes de sensibilisation pour continuer à marteler sur les usagers de la route, les dangers qu'il faut éviter, les comportements qu'il faut avoir. Et nos services de la route seront toujours là pour prévenir, aider les usagers à comprendre quelle est la valeur qu'ils doivent apporter aux comportements sur la route (la prévention passe avant toute chose) », a-t-il dit.

Le directeur des Transports urbains et routiers à la direction générale des Transports terrestres, Gilbert Mouandza, a pour sa part invité tous les concernés à mutualiser des efforts et actions conjoints afin d'accroître la vigilance des usagers sur les routes et à contrer les tendances préoccupantes d'augmentation du nombre d'accidents sur toutes les routes en général et la RN1 en particulier.