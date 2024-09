Algérie: Hassani Cherif clôture sa campagne électorale en appelant à une forte participation au scrutin

Alger — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à l'élection présidentielle du 7 septembre, M. Abdelaali Hassani Cherif a appelé, mardi, les citoyens à se rendre massivement aux urnes pour participer à l'édification du pays et au renforcement de sa stabilité et de son unité.

Lors d'un meeting populaire organisé à la salle "Harcha-Hacène" à Alger, pour clôturer la campagne électorale, en présence des militants et sympathisants du MSP, M. Hassani Cherif a relevé l'importance de cette élection qui se déroule à un moment "charnière", au regard de "la conjoncture régionale et internationale complexe", exhortant tout un chacun à "contribuer au succès de ce rendez-vous important et à se rendre massivement aux urnes le 7 septembre pour participer à l'édification du pays et au renforcement de sa stabilité et de son unité".

Il a également fait savoir que sa campagne électorale, clôturée dans la même salle où le mouvement a été fondé en 1991, "a consacré la politique du parti et son appartenance à l'école de la modération et du juste milieu, en restant fidèle au serment des Chouhada et aux principes de la Révolution du 1er novembre qui ont fédéré tous les Algériens".

Le candidat du MSP a, par là même, évoqué les axes de son programme électoral qui porte sur "la révision des systèmes législatif et juridique, la séparation des pouvoirs et la réalisation du développement selon les principes de justice sociale et d'égalité des chances, outre l'exploitation des ressources, la promotion de l'investissement et le développement des industries".

Il s'est en outre engagé, s'il est élu président de la République, à "revoir le découpage administratif et à créer des pôles économiques et commerciaux", ainsi qu'à "s'intéresser à la ressource humaine en relançant les secteurs de l'éducation, de la formation, de la santé et des services, et en préservant les valeurs de la société".

Hassani Cherif a réaffirmé son engagement à "inclure la communauté nationale établie à l'étranger dans les programmes socioéconomiques et de développement, et à lui assurer un environnement idéal pour lui permettre de contribuer à la prospérité du pays".