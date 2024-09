Algérie: Présidentielle - L'ANIE appelle au strict respect du silence électoral

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a appelé, mardi dans un communiqué, au "strict respect" de la période de silence électoral qui s'impose de la fin de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin, soit de mercredi à samedi 7 septembre.

"L'Autorité nationale indépendante des élections rappelle à l'opinion publique la teneur des dispositions de l'article 74 de l'ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, selon lesquelles nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne, en dehors de la période comprise entre le 15 août 2024 et le 3 septembre 2024", lit-on dans le communiqué.

Afin d'assurer le bon déroulement du scrutin, "l'ANIE appelle les candidats à la Présidentielle anticipée du 7 septembre 2024 et leurs représentants, ainsi que les médias audiovisuels et la presse écrite et électronique, au strict respect de la période de silence électoral".