Afrique: CAN-2025/Algérie - Guinée équatoriale - Les Verts pour une bonne entame de campagne

Alger — La sélection algérienne de football entame sa campagne de qualification de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025 (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026), avec la ferme ambition de s'imposer devant la Guinée Equatoriale jeudi (20h00) au stade Miloud Hadefi d'Oran pour le compte de la première journée du groupe E.

Une rencontre qui s'annonce difficile pour les coéquipiers du revenant Riyad Mahrez face à un adversaire qui s'est bien distingué lors de la défunte édition de la CAN 2023 en surclassant notamment le futur champion d'Afrique la Côte d'Ivoire (4-0).

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic, a estimé, que les deux prochaines rencontres des Verts, respectivement, contre la Guinée-équatoriale (5 septembre à Oran) et le Libéria (10 septembre à Manrovia), "ne seront pas faciles", face à deux adversaires aux styles "différents".

"Les deux matchs ne seront pas faciles mais nous sommes confiants. Nous savons que nous avons les armes pour gagner et dominer. Les deux matchs seront différents, le deuxième sera au Liberia sur terrain synthétique, mais nous avons le temps pour bien le préparer", a déclaré Petkovic en conférence de presse tenue à la salle des conférences "Mohamed Sellah" au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Sur cette première sortie des Verts face à la Guinée-équatoriale (88e au dernier classement Fifa), le technicien bosnien a indiqué qu'"il n'y a aucune revanche à prendre", soulignant que ni lui ni la majorité des joueurs étaient de la partie lors de la défaite (1-0) en phase de poules de la CAN 2022 au Cameroun.

"C'est une bonne équipe avec beaucoup de qualités mais nous sommes au niveau pour gagner", a-t-il assuré.

En prévision de ces deux journées inaugurales de la campagne des qualifications de la CAN 2025, le coach national a convoqué 26 joueurs dont le capitaine Riyad Mahrez, qui signe son retour après une absence remarquée.

"Nous avons choisi des joueurs qui sont adaptés à la manière dont on veut jouer. Il y a des anciens et des nouveaux que l'on veut voir. Le plus important c'est d'avoir des joueurs qui donnent tout pour gagner, dans un groupe soudé et unis", a-t-il expliqué.

Les Verts qui ont entamé leur stage lundi soir avec une première séance d'entrainement au Centre technique national de Sidi Moussa, rallieront Oran mercredi à la veille du match.

Pour les deux prochaines rencontres, le sélectionneur national devra faire sans le milieu international de Nice Hicham Boudaoui qui a déclaré forfait à cause d'une méchante blessure au genou gauche. Il a été remplacé par Ahmed Kendouci, le milieu offensif qui évolue au club Ceramica Cleopatra (Div.1 égyptienne de football).

Le latéral gauche Ryan Aït Nouri a assuré à son arrivée à Sidi Moussa que le plus important lors de ces deux rencontres est d'engranger les six points, malgré la difficulté de la tâche face à deux équipes pas faciles à manier.

Côté Guinée équatoriale, le sélectionneur Juan Micha Obiang qui vient de prolonger son bail avec sa fédération, a retenu une liste de 24 joueurs, marquée par l'absence de deux éléments importants: Federico Bikoro et José Machin pour diverses raisons.

"Bikoro doit purger sa suspension de deux matchs et pourra être avec nous à partir du mois d'octobre. Quant à Machin, il a récemment subi une intervention chirurgicale et est toujours en convalescence, il ne peut donc pas être avec nous pour le moment ", a expliqué Juan Micha Obiang.

La Guinée équatoriale qui reste sur un succès face à l'Algérie (1-0) lors de la CAN 2023 au Cameroun, est considérée comme une équipe qui a beaucoup progressé lors des dernières années. Elle compte bien jouer ses chances à fond jeudi soir au stade Miloud Hadefi avant d'accueillir le Togo le 9 septembre à Malabo.

Lors de la deuxième journée du groupe E, les protégés de l'entraineur national, Vladimir Petkovic, se déplaceront à Monrovia pour donner la réplique à la sélection du Libéria, le 10 septembre en cours.

"Après le match à Oran, nous reviendrons à Sidi Moussa pour pouvoir préparer le match au Liberia. Nous avons un terrain synthétique dans le centre pour nous préparer à ce match", a indiqué Petkovic.

Outre l'Algérie, la Guinée-équatoriale et le Libéria, le groupe E comprend aussi la sélection du Togo. Les deux premiers de chacun des 11 poules où l'équipe hôte n'évolue pas sont qualifiés pour la phase finale prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Les dix derniers matchs de l'Algérie

10 juin 2024 à Kampala (Mondial-2026/éliminatoires)Ouganda-Algérie 1-2 ,Buts: Aouar (46e), Benrahma (57e)

6 juin 2024 à Alger (Mondial-2026/éliminatoires) Algérie - Guinée 1-2, But : Yasser Baldé (52e, c.s.c)

26 mars 2024 à Alger (amical-tournoi Fifa séries 2024) : Algérie - Afrique du Sud 3-3 ,Buts : Benzia (21e, 70e), Brahimi (52e)

22 mars 2024 à Alger (amical-tournoi Fifa séries 2024) : Algérie - Bolivie 3-2, Buts : Gouiri (43e), Benzia (79e) et Aïssa Mandi (90e+4)

23 janvier 2024 à Bouaké (Phase finale CAN-2023) : Algérie - Mauritanie 0-1

20 janvier 2024 à Bouaké (Phase finale CAN-2023) : Algérie - Burkina Faso 2-2, Buts : Bounedjah (51e et 90e + 5)

15 janvier 2024 à Bouaké (Phase finale CAN-2023) : Algérie - Angola 1-1 But : Bounedjah (19e)

9 janvier 2024 à Lomé (amical) : Algérie - Burundi 4-0, Buts : Bounedjah (2e), Mahrez (39e), Slimani (87e) et Amoura (90e+3).

19 novembre 2023 à Maputo (Mondial-2026/éliminatoire) : Mozambique - Algérie 0-2, Buts : Chaibi (69e) et Zerrouki (80e).

16 novembre 2023 à Alger (Mondial-2026/éliminatoire) : Algérie - Somalie 3-1 ,Buts: Baanu (2' csc), Bounedjah (31'), Slimani (80')

Bilan en 10 matchs : 5 victoires, 3 nuls - 2 défaites , Buts marqués : 21 / Buts encaissés : 13

Buteurs : Bounedjah (5) - Benzia (3) - Slimani (2) - Amoura (1) - Zerrouki (1) - Chaibi (1) - Mahrez (1) - Banuu (csc 1), Gouiri (1) - Mandi (1) - Brahimi (1) - Yasser Baldé (csc 1 ), Aouar (1), Benrahma (1).

Le programme du groupe E

1re journée (Jeudi 5 septembre 2024) : Algérie - Guinée-équatoriale 20h00

Vendredi 6 septembre 2024 : Togo - Libéria 17h00

2e journée (lundi 9 septembre) : Guinée-équatoriale - Togo (16h00)

Mardi 10 septembre : Liberia - Algérie 17h00

3e journée (7-15 /10/2024) : Algérie - Togo et Guinée-équatoriale - Liberia

4e journée (7-15 /10/2024) : Togo - Algérie et Liberia - Guinée-équatoriale

5e journée (11-19 /11/2024) : Guinée-équatoriale - Algérie et Liberia - Togo

6e et dernière journée (11-19/ 11/2024) : Algérie - Liberia et Togo - Guinée-équatoriale.

NB : Les deux premiers de chaque groupe de chacun des 11 groupes seront qualifiées pour la phase finale, alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans le groupe du pays hôte.

Le programme de la première journée

Mercredi 4 septembre 2024

Groupe A : Comores- Gambie 16:00

Groupe H : Tanzanie -Ethiopie 17:00

Groupe D : Libye -Rwanda 17:00

Groupe F : Soudan- Niger 20:00

Jeudi 5 septembre2024

Groupe L : Malawi - Burundi 14:00

Groupe B : République Centrafricaine- Lesotho 16:00

Groupe I : Guinée-Bissau - Eswatini 17:00

Groupe F : Ghana - Angola 17:00

Groupe K : Congo - Soudan du Sud 17:00

Groupe E : Algérie - Guinée équatoriale 20:00

Groupe A : Tunisie- Madagascar 20:00

Vendredi 6 septembre 2024

Groupe J : Kenya - Zimbabwe 14:00

Groupe G : Sierra Leone - Tchad 17:00

Groupe H : RD Congo - Guinée 17:00

Groupe E : Togo - Liberia 17:00

Groupe K : Afrique du Sud - Ouganda 17:00

Groupe B : Maroc - Gabon 19:00

Groupe I : Mali - Mozambique 20:00

Groupe L : Sénégal - Burkina Faso 20:00

Groupe C : Egypte - Cap Vert 20:00

Groupe G : Côte d'Ivoire - Zambie 20:00

Samedi 7 septembre 2024

Groupe J : Cameroun - Namibie 17:00

Groupe D : Nigeria - Benin 17:00

Groupe C : Mauritanie - Botswana 17:00

Déclarations des joueurs algériens en zone mixte

Alexandre Oukidja (Gardien de but, FC Metz - France):

"Je suis de retour de ma retraite internationale, après un an et demi d'absence, pour apporter mon expérience et aider mes coéquipiers, Guendouz et Mandrea. Je ne connais pas la plupart des joueurs et les membres du nouveau staff technique, mais le plus important et d'évoluer dans une concurrence loyale et saine. La Guinée équatoriale est la sélection nationale qui a brisé notre fameuse série d'invincibilité lors de la CAN 2021 au Cameroun, mais je reste persuadé que nous avons les moyens de gagner jeudi pour affirmer notre retour au premier plan".

Mohamed Farsi (Défenseur, Colombus Crew - Canada):

"Tous les joueurs m'ont bien accueilli. Je me suis senti comme chez moi dès mon arrivée à Sidi Moussa. Mon objectif est de faire le maximum pour aider l'équipe à gagner et se qualifier pour les prochaines compétitions internationales.

Pour les deux prochaines rencontres de qualification à la CAN 2025, nous avons entamé la préparation avec la ferme intention de gagner les deux matchs et bien entamé cette campagne de qualification. La Guinée équatoriale possède une bonne équipe, qui a fait une belle Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire. Concernant le Liberia, ça va être plus compliqué dans des conditions difficiles en déplacement".

Amir Sayoud (Attaquant, Al Raed FC - Arabie saoudite):

"Je suis content de cette convocation en équipe première. Je remercie toutes les personnes qui ont confiance en moi et j'espère être à la hauteur de leurs attentes.

Je vais faire le maximum pour apporter l'expérience que j'ai acquis en Championnat d'Arabie saoudite aux côtés des stars mondiales de notre discipline".

Naoufel Khacef (Défenseur, CR Belouizdad - Algérie):

"Je suis fier d'honorer ma première convocation en équipe nationale aux côtés des meilleurs joueurs algériens. Cette convocation est le fruit de beaucoup de sacrifices et d'abnégation au travail. J'espère apporter un plus à l'équipe si le sélectionneur fait appel à moi lors des deux prochaines rencontres de qualification à la CAN 2025.