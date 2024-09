Congo-Kinshasa: Des conseillers communaux à la Primature pour recalmer 8 mois d'émoluments

Après leur marche de protestation, les conseillers communaux ont finalement été reçus lundi 2 septembre par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka en son cabinet de travail à Kinshasa.

Les manifestants réclamaient huit mois d'émoluments, les frais d'installations et la publication du calendrier pour les élections des bourgmestres et conseillers urbains.

Judith Suminwa leur a fait savoir que le Gouvernement était en train de travailler sur ce dossier, qui avait d'ailleurs été évoqué dans le dernier Conseil des ministres.

C'est ce qu'a rapporté le président du collectif des députés communaux, cité par la cellule de communication de le Primature, avant de poursuivre :

« Nous croyons que d'ici peu, nous trouverons une solution quant aux revendications des émoluments, des frais d'installation et de fonctionnement, et surtout l'harmonisation du cadre de travail entre nous, élus légitimes, et les bourgmestres jusque-là en place, en attendant l'élection des bourgmestres qui viendra ».

Concernant les élections des bourgmestres, selon la même source, la Première ministre a rassuré qu'avec la Commission électorale nationale indépendante (CENI) les discussions étaient déjà engagées pour débloquer les fonds en vue de l'organisation de ces scrutins.

Marche en provinces

La même marche de protestation a été organisée dans les provinces du pays. A Kalemie (Tanganyika) par exemple, les conseillers communaux ont déposé un mémo auprès du gouverneur de province.

Ceux de Mbuji-Mayi Ils ont marché depuis le croisement des avenues Inga et Boulevard Mzee Laurent Désiré Kabila, jusqu'au cabinet du gouverneur de province, où ils ont déposé leur mémorandum.

Au total, 915 conseillers communaux ont été élus lors des dernières élections. Ils sont à ce titre membres du Conseil communal et sont chargés entre autres de délibérer sur les matières d'intérêt communal et d'élire les bourgmestres. La loi sur la décentralisation dispose qu'ils ont droit à une indemnité équitable qui leur assure indépendance et dignité.