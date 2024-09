Soudan: Participation d'Al-Burhan au FOCAC et perspectives plus larges pour les deux pays

Port Soudan — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan participe au quatrième sommet du Forum de coopération Chine-Afrique (FOCAC), qui se tient dans la capitale chinoise, Beijing, du 2 au 6 de ce mois.

La visite du président du CTS est considérée comme la première depuis son entrée en fonction, il a travaillé comme attaché militaire à l'ambassade du Soudan à Beijing au cours de l'année 2008-2011, l'ambassadeur Hussein Awad Ali, ministre en charge des Affaires étrangères a indiqué dans une déclaration à l'agence de presse soudanaise (SUNA) que la participation du président du Conseil souverain au forum représente une opportunité de discuter des problèmes du Soudan avec les dirigeants chinois, et de concentrer sur la réactivation du rôle de la Chine dans la phase au-delà de la guerre , elle sera également l'occasion de discuter de toutes les questions intéressant le Soudan avec les dirigeants africains.

Il a ajouté que les réunions seront divisées après la séance d'ouverture en quatre forums qui se tiendront simultanément, notamment sur la Ceinture et la Route, la modernisation agricole et la bonne gouvernance. Le quatrième forum est lié à la sécurité et à la bonne gouvernance et la paix.

Le président du CTS s'entretiendra avec le président chinois en marge du sommet, il rencontrera également un certain nombre de dirigeants africains, et il honorera le forum des hommes d'affaires, qui se tiendra le 6 de ce mois, à laquelle participeront un certain nombre d'hommes d'affaires soudanais.

%

Le sommet sera précédé d'une réunion de hauts responsables, qui commencera ses travaux mardi, tandis mercredi se tiendra une réunion des ministres des Affaires étrangères, qui discutera de la Déclaration de Beijing et du plan d'action de Beijing en vue de sa soumission au sommet pour approbation.

SUNA indique que le Soudan et la Chine entretiennent des relations fortes et distinguées depuis 66 ans, car le Soudan est l'un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine et le Soudan a toujours affirmé sa position ferme sur les questions fondamentales de la Chine, le principe d'une seule Chine et l'intégrité territoriale de la Chine.

Les relations soudanaises-chinoises ont été caractérisées par la coopération économique, la Chine étant considérée comme le plus grand partenaire commercial du Soudan. Il convient de noter que le Forum Chine-Afrique existe depuis 24 ans et est devenu un mécanisme efficace pour renforcer les relations distinguées entre la Chine et l'Afrique. Il est devenu un modèle de coopération Sud-Sud et a obtenu des résultats qui ont contribué au changement de l'image de l'Afrique.