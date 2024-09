Soudan: Signature d'une note d'entente entre le pays et la Chine sur le développement

Beijing — Le ministre des Finances et de la Planification économique M. Jibril Ibrahim a rencontré mardi au siège de l'Agence Chinoise de Coopération Internationale au Développement (ACCID), M. Yang Weiqun, Vice-président de l'ACCID en présence de Dr. Mohamed Bashar Sous-secrétaire à la Planification au Ministère des Finances et de la Planification Économique.

Les deux parties ont examiné le processus des relations historiques, de coopération et d'amitié entre les deux pays et les moyens de les développer vers des horizons plus larges, ainsi que la coordination et le soutien mutuel dans les forums internationaux.

Le ministre a félicité le gouvernement chinois pour son succès dans l'organisation du FOCAC et a remercié le gouvernement chinois d'avoir invité le gouvernement soudanais à participer à cet important forum. Le Ministre a salué l'initiative de développement mondial présentée par Son Excellence le Président Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine le 21 septembre 2021 à l'Assemblée générale des Nations Unies et son rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable et dans l'aide et le soutien aux économies des pays en développement, soulignant le soutien du Soudan à toutes les initiatives de développement proposées par la Chine.

La réunion a également abordé le rôle du Forum de coopération Chine-Afrique dans la création de partenariats stratégiques dans les domaines de l'économie et du développement et dans le développement des économies des pays africains. Son Excellence a également exprimé ses remerciements et son appréciation au vice-président de l'ACCID pour le soutien que la Chine a continué d'apporter au Soudan dans tous les domaines économiques, politiques et humanitaires, saluant les positions de la Chine en faveur des questions soudanaises au sein des institutions internationales.

Pour sa part, le vice-président de l'ACCID a souligné la profondeur des relations historiques entre le Soudan et la Chine et les moyens de les développer dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne le soutien économique et développemental du Soudan et la volonté de la Chine de participer à la phase de restauration d'après la guerre.

M. Yang Weiqun a également souligné le soutien de la Chine au Soudan dans les forums internationaux.

Afin de développer les partenariats entre les deux pays dans le domaine du développement, une note d'entente a été signé dans le domaine du renforcement de la mise en oeuvre de l'Initiative de Développement Mondial , signé du côté soudanais par le sous-secrétaire à la planification au sein du ministère des Finances et planification économique, Dr. Mohamed Bashar, et du côté chinois signé par M. Yang Weiqun, vice-président de l'ACCID.