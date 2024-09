Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Septembre2024

Sénégal : Suppression du ( CESE) et du (HCCT)- Le président Bassirou prend acte de la décision des députés

Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé avoir pris acte de la décision des députés de l'assemblée nationale, marquant le rejet du projet de loi portant suppression du Conseil économique, social et environnemental ( CESE) et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), le mardi 03 septembre 2024, via un communiqué rendu public.« Lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, des engagements fermes, validés souverainement par le peuple, ont été pris par le Président de la République, S.E.M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il en ressort un Pacte social de gouvernance publique adossé à une réorganisation institutionnelle des organes de l'État, qui engage nécessairement une rationalisation systématique des charges de celui-ci. », précise entre autres le communiqué. (Source : adakar.com)

Niger : Aides et assistance- Le Fssp reçoit plus de 100 millions Francs cfa de contributions en nature et en espèce

La Présidente du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (FSSP), Mme Brah Réki Djarmakoye, a réceptionné, le lundi 02 septembre 2024, plusieurs contributions des bonnes volontés dans le cadre de l’appui au Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (Cnsp).Il s’agit notamment de l’Ecole IPHES ‘’Institut Privé des Hautes d’Etudes de la Santé’’ qui a apporté 40 Bourses d’Etudes pour 3 ans d’une valeur de 48.150.000 FCFA, 120 bourses de Formation gratuites aux enfants des forces de défense (FDS) tombées sur le champ de bataille, à partir de l’année 2024-2025. Les bourses se présentent comme suit informatique bureautique 30 places. Seuls 10.000f sont payés pour l’inscription. La Maintenance informatique disposera de 30 places, l’Energie Renouvelable (système solaire) 30 places et enfin l’Infographie pour 30 places. La Présidente du fonds de solidarité a tenu à remercier tous ceux qui se sont manifestés avant de leur transmettre les salutations des plus hautes autorités du pays. (Source :Anp)

Ghana : Campagne de commercialisation du cacao2024/2025- Accra pourrait augmenter de près de 45% le prix à ses producteurs

Le Ghana va augmenter de près de 45 % le prix garanti par l'État payé à ses producteurs de cacao pour la saison 2024/25, ont déclaré à Reuters deux sources au courant de la révision des prix, afin d'aider à augmenter leurs revenus et de dissuader la contrebande de fèves hors du pays. Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao a augmenté le prix à la ferme de plus de 58 %, à 33 120 cedis (2 123,08 dollars) par tonne métrique, ou 2 070 cedis par 64 kilogrammes (kg), en avril pour le reste de la campagne 2023/24. La hausse des prix de la campagne intermédiaire est intervenue après que le principal producteur de cacao, la Côte d'Ivoire voisine, a augmenté son prix bords champs à 1 500 francs Cfa (2,55 dollars US), soit environ 40 cédis, par kg pour la récolte de mi-avril à septembre (campagne intermédiaire), de la saison 2023/24, contre 1 000 francs fCfa la campagne précédente.( Source: :Reuters)

Gabon : Football/Panthères - Début de la préparation pour le match contre le Maroc

Le groupe débute, proprement dit, sa préparation, le mardi dernier dans le cadre de la rencontre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, contre le Maroc, prévue le 6 septembre prochain à Agadir. Après le travail en salle de lundi écoulé soumis aux premiers arrivés au lieu de regroupement à Agadir, le reste de l’effectif aura droit à sa première séance d’entraînement collectif ce mardi. L’équipe étant quasiment au grand complet pour permettre au sélectionneur national, Thierry Mouyouma, et son staff technique, de démarrer les premières mises en place tactiques dans l’optique du choc à venir dans quelques jours contre le Maroc.(Source : alibreville.com)

Mali : Produits pétroliers- Silence, le prix de l’essence chute

Le phénomène de la fluctuation pétrolière se passe moins bruyamment quand la tendance est baissière que lorsque les prix grimpent. Le changement est pourtant si protubérant à la pompe avec des tarifs qui varient en fonction des enseignes et peut-être aussi selon la qualité du produit de chaque station. Toutefois, elles ont pour dénominateur une nette baisse des prix, qui sont redescendus de leur fourchette comprise entre 800 et 900 francs Cfa. Certaines stations affichent même un tarif en bas de 800 francs Cfa.(Source : abamako.com)

Ouganda : Sport - Rebecca Cheptegei, athlète ougandaise, hospitalisée au Kenya après une tentative de meurtre par le feu

L’athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, récemment classée 44e au marathon des Jeux olympiques de Paris 2024, a été hospitalisée au Kenya après avoir été victime d’une tentative de meurtre par le feu a-t-on appris de Le Parisien. Cet acte criminel sur la personne de l’athlète a été fomenté par son compagnon, Dickson Ndiema Marangach. Ce dernier lui a déversé de l’essence sur elle, lors de son retour de l’église avec ses enfants, dans sa maison dans le comté de Trans-Nzoia (ouest) le dimanche dernier. Cheptegei, âgée de 33 ans, aurait subi des brûlures graves couvrant 75% de son corps, tandis que Marangach a également été brûlé par les flammes. Les circonstances exactes de l’incident restent floues, mais les enfants de l’athlète n’ont pas été mentionnés dans les rapports récents. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : FOCAC 2024- Tiemoko Meyliet Koné représente Ouattara

Le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, va porter la voix de la Côte d’Ivoire en Chine. Il est arrivé, ce mardi 3 septembre 2024, à Beijing, où il représentera le Chef de l’État, Alassane Ouattara, au Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC 2024), prévu du 4 et 6 septembre 2024, dans la capitale chinoise. Cette édition 2024, dont les enjeux majeurs sont la sécurité, la santé, la relance économique et le changement climatique, a pour thème : « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d´avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ». En marge des travaux du Sommet Chine-Afrique, dont l’ouverture solennelle est prévue, le 5 septembre, en présence d’une quarantaine de Chefs d’État et de Gouvernement africains, le Vice-président, Tiémoko Meyliet Koné, participera à plusieurs activités. (Source : L’Expression)

Togo : Fourniture d’électricité- Lomé dément les rumeurs de dette envers le Nigeria

Les récentes coupures d’électricité au Togo ont suscité des inquiétudes parmi la population, exacerbées par des rumeurs sur les réseaux sociaux concernant une prétendue dette de 14 milliards de Fcfa envers le Nigeria, principal fournisseur d'énergie électrique du pays, renseigne Republic Of Togo. Face à cette désinformation grandissante, le ministre des Droits de l’homme, de la Formation à la citoyenneté, et des Relations avec les institutions de la République, Pacôme Adjourouvi, a formellement démenti cette allégation. Selon M. Adjourouvi, le gouvernement togolais n'a pas reçu de notification officielle du Nigeria concernant une quelconque dette. (Source : alome.com)

Bénin : Gouvernance- Patrice Talon prend une décision radicale qui inscrit son nom dans l’histoire.

La protection des droits humains au Bénin dirigé par Patrice Talon franchit-elle une nouvelle étape avec la promulgation d’une loi réformant la Commission béninoise des droits de l’Homme (CBDH) ? Cette évolution législative, fruit d’un long processus de réflexion et de débats, vise à renforcer l’indépendance et l’efficacité de cette institution clé.Le texte, adopté par l’Assemblée nationale le 19 juin 2024 avec 81 voix pour et 28 contre, a reçu l’aval de la Cour constitutionnelle avant d’être entériné par le président Patrice Talon. (Source : acotonou.com)

Rca : Le parc à bétail de Boufolo - Une initiative de la MINUSCA

Il y a un an, la MINUSCA a construit un parc à bétail dans le village de Boufolo, situé à 40 km de Berberati sur la route de Gamboula. Un an plus tard, nous sommes retournés à Boufolo pour faire le bilan de ce projet dont l’objectif était d’assurer la sécurité des éleveurs et des commerçants de bétail, de rendre plus transparent le circuit de vente des bœufs, et de stimuler l'économie locale. Le parc, d’une superficie de plus de 150 m², accueille une équipe composée d’un percepteur communal, du chef du secteur de l’élevage et d’un infirmier vétérinaire. Cela permet aux troupeaux de bœufs, provenant de toute la préfecture, d’être examinés par les éleveurs et les marchands de bétail et bouchers qui négocient ensuite les prix. De plus, les membres des comités de gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs ont été équipés de moyens de transport, facilitant leur travail sur le terrain. La construction du parc à bétail ainsi que la formation et l’équipement des comités de gestion des conflits ont coûté plus de 17 millions de Fcfa dans le cadre d’un projet à impact rapide mené par la MINUSCA. (Source : abangui.com)