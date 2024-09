Madagascar: Lutte contre la malnutrition - Partenariat renouvelé et intensifié entre KFHI et l'ONN

Grâce à la collaboration établie entre Korea Food for the Hungry International (KFHI) et l'Office National de Nutrition, dans le cadre de l'initiative Responsive Actions and Partnership Initiative for Disaster and Overseas Disaster Response, un programme de partenariat humanitaire de la KOICA, 80% des 3 000 enfants dépistés de malnutrition aiguë modéré (MAM) pris en charge dans le district d'Androy ont retrouvé une santé satisfaisante.

Depuis 2022, KFHI et l'ONN ont en effet mis en place un soutien alimentaire pour les familles d'enfants malnutris, pour garantir que le Plumpy'Sup, l'aliment de supplément nutritionnel qui constitue la base du traitement, soit exclusivement consommé par les enfants malnutris, d'autant plus que ces enfants ont également besoin de soutien alimentaire substantiel. 1 000 familles ont donc pu bénéficier de sac de riz de 50 kg dans le cadre de ce projet. L'initiative a été couronnée de succès, grâce aussi à l'expertise, la coordination et le suivi des équipes de l'Office Régional de la Nutrition Androy.

Après le succès de ce premier partenariat qui a renforcé la confiance entre les deux parties, cette organisation non gouvernementale coréenne dédiée à l'action humanitaire a tenu à renouveler son partenariat, intensifiant par la même occasion ses efforts pour l'amélioration de la situation nutritionnelle des enfants dans le Sud de Madagascar. Un montant de 100 000 dollars sera alloué à cette nouvelle convention, permettant à 2 000 familles issues d'autres districts, notamment de Bekily et d'Ambovombe de bénéficier de soutien alimentaire plus substantiel. Chaque famille recevra, en plus du sac de riz, de l'huile, du sel, du « koba » et des haricots secs.

Le nombre d'enfants malnutris pris en charge sera étendu à 10 000 cette fois-ci. Le président de KFHI International, monsieur Chang-Nam Choi est expressément venu en terre malgache pour signer cette nouvelle convention de partenariat avec l'ONN, représenté, pour l'occasion, par le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana, coordonnateur national de l'Office National de Nutrition à Madagascar.

La cérémonie de signature de convention s'est tenue dans les locaux de l'ONN sis à Anosy dans la soirée de ce lundi 2 septembre. Le projet débutera ce mois de septembre jusqu'en décembre pour la phase d'urgence.