Madagascar: Vol Emirates - Antananarivo Dubaï - Une opportunité d'ouverture sur le reste du monde

Dubaï assurée par la compagnie Emirates ouvre une nouvelle ère dans le secteur aérien malgache. Le président de la République Andry Rajoelina en personne a fait, hier le déplacement à l'aéroport International d'Ivato pour accueillir le premier vol qui sera bien évidemment suivi d'autres.

Capital

À l'heure, prévue hier, c'est-à-dire à 16 h 50 tapante, le vol EK707 atterrit à Ivato. Avec le traditionnel « water salute » des pompiers de l'aéroport en guise de bienvenue au splendide Boeing 777 - 300 ER et ses 360 passagers à bord. Un moment historique pour Solo Chuck Hen Sun, le pilote malgache et non moins premier officier de ce vol qu'il n'est pas prêt d'oublier puisque depuis ses 14 années de services au sein d'Emirates, c'est la première fois qu'il pilotait vers la destination Madagascar son pays natal.

L'événement, en tout cas, considéré comme capital puisque, outre la famille présidentielle, le Premier ministre Christian Ntsay et quelques membres du gouvernement y ont assisté. Côté émirati, la délégation était conduite par Adnan Kazim, vice-président et directeur commercial d'Emirates. Ce dernier n'a pas manqué de remercier les autorités malgaches en général et le président de la République en particulier pour leur appui dans la mise en place de ce vol qui est rendu effectif en à peine 4 mois.

%

Attachement

« C'est la preuve de notre volonté d'aller plus vite pour atteindre les objectifs de développement », a d'ailleurs déclaré Andry Rajoelina dans son discours. Pour le président de la République, « ce nouveau vol est une opportunité d'ouverture de Madagascar sur l'extérieur ». En effet, en ouvrant son ciel sur Emirates, la Grande île a la possibilité de se connecter avec les plus de 100 pays desservis par la plus grande compagnie aérienne internationale du monde. « Cette nouvelle liaison contribuera à l'atteinte de notre objectif de 1.000.000 de touristes par an », a précisé le numéro Un de l'Etat.

En tout cas, avec les 4 vols hebdomadaires prévus dans la première phase de son programme, Emirates va ramener beaucoup de passagers. Et le meilleur est encore à venir, puisque d'après Adnan Kazim, « la fréquence des vols sera augmentée progressivement ». Une manière de démontrer l'attachement d'Emirates pour la destination Madagascar qui dispose d'une énorme potentialité touristique.

Pour ne citer que la destination de rêve, Nosy Be qui pourrait aussi bénéficier dans l'avenir d'un vol direct en provenance de Dubaï. Une liaison entre deux destinations de...rêve.