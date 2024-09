Madagascar: Hakanto Contemporary - Un plus grand espace d'expérimentation et d'expression pour les artistes

Hakanto Contemporary change de lieu et s'agrandit puisqu'il passe de 300m² à 3 000 m², quatre années après son inauguration.

Plus qu'un simple changement d'adresse, il s'agit d'une confirmation des engagements et des idéologies de cet espace dédié à la scène artistique malgache et d'un agrandissement du projet, « dans un nouvel espace beaucoup plus grand que le premier avec des programmations beaucoup plus intenses », selon Joël Andrianomearisoa, le directeur artistique du lieu.

Laisser les artistes s'exprimer à travers un espace grandiose

« L'art a sa place à Madagascar. Il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de faire des choses à Madagascar mais pour l'instant, il n'y a pas assez de plateformes pour qu'ils puissent s'exprimer, d'où la mission de Hakanto Contemporary », souligne-t-il. En rappel, Hakanto Contemporary est un projet qu'il a construit avec son complice, le mécène Hasnaine Yavarhoussen, en 2020, pour que les artistes puissent s'exprimer, montrer leur travail et questionner sur un certain nombre de choses et d'idées. Le nouveau bâtiment de Hakanto Contemporary sera en d'autres termes un lieu d'expérimentation et d'expression des artistes beaucoup plus grandiose.

Dans cette lancée, Hakanto Contemporary mettra donc à disposition des artistes et du public un plus grand espace modulable, mais il s'agit surtout de fabriquer un espace sophistiqué dans un endroit brut et plutôt inattendu puisque le nouveau Hakanto Contemporary sera érigé dans un hangar dont les structures ont été laissées apparentes avec des murs en béton (en apparence) pour garder la simplicité du lieu.

« J'ai convié plusieurs artistes à se confronter à cet espace et à cette nouvelle idéologie, et l'idée n'est pas forcément de faire des choses « petites » mais de rentrer dans le grand jeu de l'espace, de rentrer dans un espace grandiose et de faire face à cela à travers les œuvres », explique-t-il. Parmi les artistes invités à la saison inaugurale figurent Andrianina Rajoelisoa alias Joely, l'influenceur, Aude Onivola Rajaona, Jessy Razafimandimby et Alexandre Gourçon.

Un accompagnement minutieux des artistes

Hakanto Contemporary se propose d'accompagner les artistes dans leurs idées, pour que leur rêve se réalise sous toutes les formes.. Ces artistes seront donc accompagnés techniquement, financièrement et intellectuellement. Le temps d'accompagnement de l'artiste se fait avant l'exposition pour construire son projet, pendant l'exposition pour que son travail soit vu et confronté à un public et après l'exposition, à travers l'application de catalogues, de toute une communication autour de l'artiste, ou même vers la poursuite d'autres projets, les cas échéants.

La jeunesse au cœur du projet

« L'exposition inaugurale de ce nouvel espace artistique est la preuve vivante que nous souhaitons nous engager avec et à travers les jeunes artistes », confie-t-il. « Elle sera axée sur la thématique de la famille, pour reconfirmer que Hakanto est une famille et parce que pour beaucoup de Malgaches, la question de la famille est une vraie question ». Une question qui s'adresse à tout le monde, pas uniquement aux artistes. Mais outre cela, l'idée du sang neuf plaît énormément au directeur artistique de Hakanto. Selon lui, ce sont les jeunes artistes qui véhiculent le langage, les doléances et les visions d'aujourd'hui. « Pour cela, pour moi il n'y a pas de négociation, il faut travailler avec la jeunesse, la jeunesse artistique et le public jeune », clame-t-il.

Ce sont les jeunes qui parlent le plus du présent et qui vont construire le futur, d'autant plus que Hakanto est un projet pour le futur. Le public est en tout cas convié à découvrir ce tout nouvel espace sis à Ankadimbahoaka à partir du 15 septembre prochain. Les expositions de la saison inaugurale seront ouvertes jusqu'au 16 mars 2025. Toutes les visites y seront gratuites.