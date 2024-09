Madagascar: Football - FC OBA - De nouveaux équipements pour le club

Les joueurs auront un nouvel uniforme et des équipements pour mieux se préparer. 50 ans, ça se fête. Le club Orimbaton'Ampefy (OBA) qui fait la fierté de cette localité veut gâter ses joueurs.

Des générations de joueurs se sont succédé, des dirigeants ont fait leur preuve en demi-siècle d'existence, FC OBA reste égal à lui-même. 1974-2024, le club célèbre ses 50 ans d'existence cette année avec plusieurs festivités au programme tout au long de cette année. Samedi 31 août à Ampefy, le club a débuté la célébration à travers l'organisation de matchs de gala. Les journalistes sportifs de la capitale ont fait le déplacement à Ampefy pour défier les vétérans de OBA.

La bande à Samson s'est imposée par 1 but à 0 face à l'équipe hôte. Chez les seniors, les joueurs du FC OBA ont perdu face au Dignitas par 1 but à 2. Cette équipe, menée par Rija Juvence et Mamisoa Razafindrakoto, a reconnu les qualités de l'équipe d'Itasy.

Avec à peu près 200 joueurs des catégories au vétéran, FC OBA est plus qu'une école de football et forme les jeunes d'Ampefy et ses environs. Contrairement aux autres grands clubs, les moyens font défaut à l'équipe qui se contente du soutien des donateurs et de quelques amoureux du ballon rond. Pour ses 50 ans, l'un des objectifs du club est d'offrir de nouveaux équipements de qualité pour les joueurs.

Le parrain du club, Augustin Andriamananoro et la présidente d'honneur, Fanja Andriamampandry dit Ketaka, ne lésinent pas sur les moyens et font appel à tout le monde pour mettre le paquet. Ces deux personnalités ont déjà apporté leur contribution au club et seront toujours là. La soirée de levée de fonds au Kavitaha Ampefy animée par Gasy Band et Bodo ont permis de récolter de l'argent pour soutenir les activités du club.

« La somme récoltée ne représente qu'une petite partie des besoins. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'évènement et surtout ceux qui ont honoré de leur présence la soirée dont la Directrice générale des sports », a fait savoir Fanja A. Les joueurs suivront un stage bloqué très prochainement à l'initiative du parrain, Augustin Andriamananoro.