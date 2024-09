Madagascar: Ressources humaines de l'Etat - La restructuration des ministères et des institutions en bonne voie

Adéquation entre l'emploi et le niveau de formation. C'est ce que le ministère du Travail, de l'emploi et de la fonction publique (MTEFoP) promeut dans la restructuration de la gestion des ressources humaines de l'Etat.

Elle vise à améliorer significativement la gestion des carrières des agents de l'Etat et le développement de leur compétence. Plusieurs étapes ont été franchies dans le cadre de cette réforme, selon Heridja Ramaroson, Directeur général de la Fonction Publique auprès du MTEFoP.

« Les agents de l'Etat sont actuellement au nombre de 200 000 environ. Leurs diplômes et leurs compétences seront scrutés de près. Certains pourraient être redéployés au sein d'un autre service, d'un autre département. Des formations spécialisées seront aussi dispensées pour une éventuelle reconversion professionnelle en fonction des besoins et du profil de l'agent », a-t-il indiqué.

Compétences

Cette activité pilotée par le ministère du Travail, de l'emploi et de la fonction publique s'articule avec le pilier « développement du capital humain » de la Politique générale de l'Etat ou PGE. Elle s'inscrit également dans les actions à 100 jours du ministère qui a lancé le défi d'asseoir une gestion rationnelle des ressources humaines de l'Etat. L'objectif est de disposer d'effectifs et compétences nécessaires afin de délivrer des biens et des services de qualité dans les services publics.

%

Le ministère déploie actuellement des efforts pour faire connaître aux responsables des ressources humaines auprès de chaque ministère les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs à la fonction publique. C'est le cas pour la Loi n°2003-011 portant sur le statut général des fonctionnaires et fixe les principes généraux applicables aux fonctionnaires de l'Etat malgache ainsi que la Loi n°94-025 relative au statut général des agents non encadrés de l'Etat.

A noter qu'une réunion du Conseil supérieur de la fonction publique s'est tenue hier avec comme ordre du jour le congé de paternité et le congé de maternité des fonctionnaires et des contractuels.