Madagascar: Course à la mairie d'Antananarivo - Rien ne fait reculer Marc Ravalomanana

À la veille de l'ouverture officielle du dépôt des candidatures pour les élections communales du 11 décembre, Marc Ravalomanana donne rendez-vous à ses partisans au Magro Behoririka.

Faisant la cible d'une série de dénigrements depuis le 16 août, après avoir dévoilé son intention de se porter candidat à la course à la mairie de la capitale, l'ancien président Marc Ravalomanana ne veut pas donner satisfaction à ses détracteurs. Il reste déterminé et convaincu par la mission qui le motive à reprendre les rênes de la capitale. L'ancien président donne ainsi rendez-vous à ses partisans, ce jour, au Magro Behoririka, pour réitérer sa déclaration de candidature pour les élections communales du 11 décembre. Ce sera également, selon nos sources, l'occasion pour les Zanak'i Dada de connaître les noms de ceux qui constituent la liste dirigée par le leader du parti Tiako i Madagasikara (TIM).

Dossiers de candidature

En effet, la cérémonie d'aujourd'hui commencera par une prière. Les discours des principaux responsables du parti TIM et de la plateforme Firaisankina se succéderont ensuite avant que l'ancien président ne prenne la parole. Il a fallu plus d'une semaine de concertation et des réunions laborieuses entre Marc Ravalomanana et les six députés d'Antananarivo pour préparer cet événement qui devrait être suivi dans les jours, voire les heures, qui arrivent par le dépôt de son dossier de candidature au niveau de l'OVEC. En tout cas, Marc Ravalomanana a déjà indiqué qu' « il ne faut pas s'inquiéter malgré les différentes manœuvres dilatoires des autorités afin de lui mettre des bâtons dans les roues ».

100 000 voix

Quoi qu'il en soit, l'appel est déjà lancé. Les élus TIM espèrent la venue en masse des Zanak'i Dada au Magro Behoririka, ce jour. « Si aux dernières élections législatives, les candidats du Firaisankina dans les six arrondissements de la capitale ont obtenu plus de 100 000 voix, avec celles obtenues par les autres candidats pro-Ravalomanana, nous pouvons espérer une forte influence pour demain [aujourd'hui] », a indiqué Fidèle Razara Pierre, hier. « Nous allons montrer que nous sommes prêts pour ces élections et que rien ne nous fera reculer », a, quant à elle, souligné la députée du 1er arrondissement, Hanitra Razafimanantsoa.