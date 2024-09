Madagascar: La billetterie pour le concert de Dadju et Tayc au Stade Barea Mahamasina le 11 octobre 2024 ouvre aujourd'hui

Le 11 octobre 2024, Madagascar accueillera l'un des plus grands événements culturels que la Grande île ait jamais reçu avec la venue des deux icônes de la musique afro-francophone : Dadju et Tayc, pour un concert à Antananarivo, au Stade Barea Mahamasina, pour la promotion de leur album et projet cinématographique Héritage.

Les deux artistes se sont déjà produits à Madagascar chacun de leur côté mais cette fois, ils seront présents ensemble sur scène devant le public tananarivien. La billetterie pour cet événement tant attendu est désormais ouverte, et les tickets sont dès à présent disponibles sur le site de Ticketplace.

Des stars de la musique afro-pop.

Héritage n'est pas seulement un concert, mais une véritable célébration des cultures afro-francophones, incarnées par ces deux icônes de ce genre musical. Ensemble, ces deux artistes cumulent plus de 3 milliards de streams et sont suivis par plus de 30 millions de fans à travers le monde. Leur collaboration met fin à une compétition perçue entre leurs communautés de fans et montre leur désir commun de marquer l'histoire de la musique avec ce projet inédit.

Un projet à succès. Leur album commun a déjà rencontré un succès fulgurant depuis sa sortie en février 2024, avec des sonorités qui mélangent pop, R&B, et afrobeat. Cet album est accompagné d'un court-métrage de 22 minutes, où les deux artistes jouent les rôles de Dan (Dadju) et Téri (Tayc), dévoilant ainsi les origines d'un faux clash orchestré pour les besoins du film.

%

Madagascar, étape d'une tournée mondiale.

La tournée mondiale de Dadju et Tayc, qui fait suite à une série de 9 concerts à guichets fermés à la Seine Musicale de Paris, comprend 36 dates à travers le monde. Madagascar, avec le concert du 11 octobre, est l'une des étapes phares de cette tournée, offrant ainsi au public malgache une occasion unique de vivre un événement avec la présence de ces deux stars internationales. Ce concert, produit par Nas Production, une agence renommée dans l'industrie musicale internationale, promet d'être l'un des rendez-vous à ne pas manquer cette année.

Nas Prod, un acteur de l'industrie musicale.

Nas Production, fondée par Nasser Goulamhoussen, est reconnue pour son expertise dans l'organisation de spectacles, et plus encore, à travers le monde. Originaire de Madagascar, Goulamhoussen voit en ce concert une opportunité de mettre en lumière les richesses culturelles de son pays d'origine tout en contribuant à son rayonnement à l'échelle internationale.

Billetterie ouverte.

Le public malgache, désormais invité à rejoindre cette célébration culturelle, pourra découvrir sur scène deux des plus grandes stars de la musique afro-pop et R&B. Les billets sont disponibles dès aujourd'hui sur le site de Ticketplace, offrant aux fans la possibilité de sécuriser leur place pour cet événement inédit.