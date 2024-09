Togo: Les PDC de 14 Communes du pays soumis à évaluation

Gomado en mission ! A compter du 03 au 11 Septembre 2024, se tient pour le compte du ministère de l'Aménagement et du Développement des territoires, une mission d'évaluation des PDC (Plans de Développement Communal) de 14 des 117 communes que compte le Togo. C'est ce qu'indique une lettre adressée au ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière.

Cette mission dite de terrain, d'après les informations et un communiqué du ministère désormais piloté par Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, vise à évaluer à la fois le niveau de mise en oeuvre des projets inscrits dans les PDC des communes concernées et leurs capacités de mobilisation de ressources financières ainsi que leurs utilisations rationnelles. Sont concernés, selon le communiqué, 14 communes des régions Maritime, Plateaux et Centrale ainsi que dans le Grand Lomé.

Dans les détails et précisions, les communes dont les PDC seront soumis à évaluation sont, pour le compte du Grand Lomé, le Golfe 6, Golfe 2, Golfe 1, Agoè-Nyivé 1 et Golfe 5, pour le compte de la Maritime, le Vo 4, Yoto 2, Bas-Mono 2 et Lacs 2, pour le compte des Plateaux, l'Amou 1, Wawa 2 et Akébou 1 et enfin pour le compte de la Centrale, Sotouboua 1 et Tchamba 1.

Cette mission est attendue dans les communes du Grand Lomé précitées, le mardi 03 septembre 2024, le mercredi 04 septembre 2024 dans la Maritime, les 10, 11 et 12 septembre 2024 dans les Plateaux et les 10 et 11 septembre 2024 dans la Centrale.

Les Maires sont donc conviés à prendre les dispositions nécessaires pour la réussite de ces missions.